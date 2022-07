Escale à Nice : pétanque, villas et touristes américains

"Ma France, l'été" prend la direction du sud de la France et pose ses valises à Nices pour vous faire déccouvrir la région et les personnalités locales. Quentin Lhui et Alia Zegaoula vous offre une heure de découvertes, de rencontres et de patrimoine dans la bonne humeur du réseau France Bleu !

La Villa Ephrussi de Rothschild

À deux pas de Nice, à Saint-Jean-Cap-Ferrat, se situe l'une des plus belles bâtisse de la Côte d'Azur : la Villa Ephrussi de Rothschild. Elle fait partie des monuments préférés des Français. Son directeur, Bruno Henry Rousseau vous raconte tout sur ce palais ainsi que ses magnifiques jardins. Durant l'été, on peut y accéder de nuit pour profiter d'un spectacle nocturne, orchestré en musique avec les fontaines, un bar et des visites éclairées à la bougie. Romantique, non ? Un spectacle de quatre danseurs vous compléter le tout en proposant un voyage rythmé vers l'Espagne et le Japon.

La ville permet également découvrir une collection de chefs-d'oeuvre, dont le mobilier et les peintures.