La Saline Royale d'Arc-et-Senans : un lieu étonnant et inspirant

L'incontournable de l'étape : la Saline royale d’Arc-et-Senans

Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1982, la saline royale d'Arc-et-Senans est incontournable ! Première inscription de site industrielle sur la prestigieuse liste, l'endroit ressemble plus à "un palais qu'une usine" nous explique Hubert Tassy, son directeur. Et pourtant, le sel n'était pas trouvé sur place : "C'est la particularité de notre patrimoine, c'est une manufacture de sel là où il n'y a pas de sel. Il venait d'un saumoduc. On découvre cette exploitation du sel qui était la richesse de l'époque, l'or blanc. Toute l'économie reposait sur le sel".

2023 à la Saline royale d'Arc-et-Senans

Commandée par Louis XV, la saline a donc une architecture particulière : "Elle est demi-cercle, c'est comme un cadran solaire. Elle est organisée autour de la maison du directeur avec ses colonnades à double bossage. Tout s'organise autour de cette maison; avec les deux grands bâtiments de production, celui des ouvriers ou encore celui des gardes". Plus qu'une prouesse architecturale, le complexe propose une véritable réflexion autour du travail puisque les ouvriers vivaient sur le lieu de travail : "Il a inspiré beaucoup de penseurs du XIXème siècle".

Son caractère historique ne le sauvera pas d'un incendie ou de multiples risques de perdition : "Le concept de patrimoine tel qu'on le vit aujourd'hui n'a pas toujours existé". Hubert Tassy vous raconte la belle histoire de ce lieu et son avenir dans notre podcast et revient sur un moment fort : un concert de David Gilmour, le guitariste et chanteur de Pink Floyd, dans le lieu.

C'est un anniversaire qui va parler à beaucoup de Francs-Comtois : le conflit LIP ! "LIP c'est une des plus grosses entreprises françaises d'horlogerie avec 1200 salariés. L'entreprise marche du "feu de Dieu". Fred Lip revend ses actions à une entreprise suisse qui arrive avec un plan de licenciement pour déstructurer l'entreprise et la vendre en lot" nous explique Jean-Marc Loiseau, horloger et grand passionné d'histoire ! Il vous raconte toute l'histoire de ce combat social dans notre podcast.

Saviez-vous que la Franche-Comté et le Mexique ont un beau lien ensemble ? "En 1833, il y a la première expédition de vignerons soumis des aléas extrêmement difficile à tel point que leur vie est assez insupportable. Et là, ils vont faire une rencontre qui va changer leur vie" nous explique Caroline Dreux, directrice des musées de Haute Saône ! Elle vous raconte tout dans notre podcast.

Rien ne se jette, tout se transforme ! C'est en tout cas la devise de Loys Monllor, Directeur général des services du Sybert . Dès le mois de janvier 2024, tous les ménages vont devoir trier les déchets alimentaires. Et il faut dire qu'avec le compostage mis en place par le Sybert, les ménages de Besançon ont de l'avance. Il vous explique tout dans notre podcast !

