Marseille : Marilyn Monroe, jazz et bouées décoratives !

Notre étape à Marseille continue, toujours à la découverte de celles et ceux qui font vivre la cité phocéenne pendant l'été. Retrouvez Johann Guérin et Véronique Lopez en direct du Parc Borély.

"Marilyn Monroe, le secret de l’Amérique" : l'expo incontournable

Disparue tragiquement à l’âge de 36 ans, Marilyn Monroe demeure le mystère de l’Amérique. Par ses origines, ses rencontres, sa carrière cinématographique, son entourage, ses relations avec Hollywood ou la Maison Blanche et le crime organisé. Présentée à Saint-Rémy-de-Provence en avant-première européenne, l’exposition rend hommage à l’une des plus grandes stars au monde. Robes originales et objets personnels de Marilyn Monroe, reconstitution de sa chambre à coucher du 4-5 août 1962, série originale des 10 lithographies Marilyn signées Andy Warhol ou encore des lettres signées de la main de l'actrice : tout cela est à découvrir à l'Hôtel de Lagoy à Saint-Rémy de Provence. On en parle avec David Lawrence, commissaire d’exposition.

Sébastien Bugeja : de l'humour 100% marseillais

humoristique de Marseillais créée par Oliguez et Sébastien Bugeja en 2020. Comédiens d’origine, devenus par la force du temps auteurs, réalisateurs, metteurs en scène. Sébastien viendra nous présenter le petit dernier de la production : "Le silence des chevaux".

"Marseille Jazz des 5 continents" : quand le Jazz envahit les rues de Marseille

Faire se rencontrer à Marseille des musiciennes et des musiciens de jazz venus de toute la planète : voilà l'engagement du festival "Marseille Jazz des cinq continents" que nous présente Hughes Kieffer, son directeur. La ligne artistique vise à montrer comment le jazz rencontre les musiques du monde pour faire la musique d’aujourd’hui. Artistes locaux et internationaux se rencontrent sur les scènes historiques et nouvelles de Marseille et de l’ensemble du territoire Métropolitain.

Des bouées de bateaux en décoration

On fait la connaissance de Béatrice Sosna, créatrice à l'" Atelier Poulpe ". Elle recycle les pare battages, les bouées de bateaux qui ne peuvent être recyclés et doivent être enfouis, en magnifiques lampes et objets de décoration !

Une émission réalisée en direct du Parc Borély avec les équipes techniques de France Bleu Provence.