Metz : la ville où se mêle patrimoine et histoire

Bienvenue en Lorraine, dans le Grand Est ! Direction les studios de France Bleu Lorraine à Metz pour Robin Bernaud aux côtés de Maxence Radovic.

La Gare de Metz

Elue 3 fois plus belle gare de France, celle de Metz laisse apercevoir l'unique patrimoine de la ville. Et pourtant, ça n'a pas toujours été comme ça : "Elle a été pendant longtemps moquée et méprisée. On l'a comparé à des toilettes ou à 'un immense pâté de viande'" nous explique Christiane Feller, historienne d’art, guide-conférencière et auteur de plusieurs ouvrages sur la ville de Metz. Construite pendant l'annexion de Metz à l'Etat allemand pendant le IIème Reich, "elle est née de la volonté de l'Etat Major de l'armée, de l'administration des chemins de fer du Reich et du Kaiser pour lui faire endosser le rôle de guerre de passage sur l'échiquier politique et stratégique européen". Raillée donc mais de nos jours célébrée alors que rien n'a changé !

Cette année, ce sont les 115 ans de cette gare qui n'en finit pas de nous surprendre. Parmi les insolites, on y découvre notamment des geôles : "Comme dans toute les villes en guerre, on a eu ses geôles, même si ca relève parfois un peu de la légende. Ce que l'on sait en tout cas, c'est que la mort de Jean Moulin a été enregistré à Metz. Quant on geôle, on ne sait pas exactement quel a été leur rôle, ça fait peut-être partie des inventions autour de la gare".

Dans le reste de notre émission :

Pauline Parisot, créatrice de Planète Metz © Radio France - Robin Bernaud

Pauline Parisot est la créatrice de Planète Metz, un compte Instagram qui met en avant la ville et ses bons plans. Une idée qui lui est venue de sa propre expérience : "Lorsque je voyage, j'aime bien regarder les adresses et les lieux à découvrir. Et je me suis rendu compte que ça n'existait pas à Metz et pour moi, c'est vraiment une ville qui mérite d'être découverte". Elle vous explique tout dans notre podcast au micro d Robin et Maxence.

Patrick Thil, Adjoint au maire en charge de la culture © Radio France - Robin Bernaud

L'événement de l'été à Metz, c'est le Festival Constellation, une brillante initiative pour mettre en avant le patrimoine architecturale de la ville : "C'est la rencontre d'un art contemporain, l'art numérique, avec le patrimoine. Nous mettons cet art numérique dans des lieux patrimoniaux" nous explique Patrick Thil, Adjoint au maire en charge de la culture. On en parle dans notre podcast "Ma France, l'été" spécial Metz ! On en profite aussi pour faire un point sur les temps fort à venir dans la capitale mosellane.

Joseph Ferraro, Président de l’association « Fruits et Vin de Metz » © Radio France - Robin Bernaud

Depuis 2016, c'est un drôle de jardin qui se développe dans le quartier Patrotte Metz-Nord : un jardin collectif ! Après avoir nettoyé près de 3 tonnes de détritus, des pieds de vignes et des arbres fruitiers ont été plantés . Depuis, passants et bénévoles viennent visiter ce jardin et profiter de ses fruits. Joseph Ferraro vous explique cette belle histoire dans notre podcast.

Robin Bernaud et Maxence Radovic aux côtés des invités de "Ma France, l'été" dans les studios de France Bleu Metz © Radio France - France Bleu

Une émission réalisée avec la complicité des équipes techniques de France Bleu Metz.