Montbéliard : château, festival des Mômes et cosmétiques écologiques

On continue notre découverte du Doubs ! Johann Guérin et Brian Mayeur vous emmènent à la rencontre de celles et ceux qui font vivre la région cet été.

Le château de Belvoir : une histoire de famille

Christian Jouffroy, propriétaire du Château de Belvoir, dans les studios de France Bleu Belfort-Montbéliard pour "Ma France, l'été" © Radio France - Johann Guérin

Un château est souvent témoin de l'histoire et du temps qui passe. Celui de Belvoir , à 40 minutes de Montbéliard, a lui été le témoin de la vie d'une famille. Le peintre Pierre Jouffroy et sa femme Thérèse ont découvert ce château en ruine et en on fait l'acquisition. Aujourd'hui, c'est le fils du couple qui est le propriétaire et qui perpétue la tradition en continuant d'entretenir le lieu : "C'est une affaire de cœur, c'est l'aventure d'un couple et puis après on mêle les enfants. Pour un gamin de 9 ans, c'est merveilleux de se retrouver dans ce château, même si tout risque de vous tomber sur la tête, c'est pas grave". Dans les années 60, le château en pleine rénovation devient une attraction touristique : "Ca nous a beaucoup aidé". 45 ans de travaux, un incendie qui a détruit l'aile Est, une grande histoire de solidarité et de famille : Christian Jouffroy vous explique tout dans notre podcast.

À écouter Le château de Belvoir

Dans le reste de l'émission

Cécile et Lucie du blog "A la conquête de l'est" dans les studios de France Bleu Belfort-Montbéliard pour "Ma France, l'été" © Radio France - Johann Guérin

Partons à la conquête de l'Est grâce à Cécile et Lucie. Toutes les deux, elles ont ouvert le blog "A la conquête de l'Est" où elles répertorient les lieux incontournables, les belles pépites confidentielles et les animations à ne pas manquer. L'idée ? Défendre et promouvoir la région : "Quand je suis arrivée en Franche-Comté, on m'a dit 'Tu vas voir, tu vas t'ennuyer, il n'y a rien à faire'. Mais, pas du tout ! La région est juste fantastique". Cécile et Lucie vous expliquent tout dans notre podcast et vous donnent quelques bons conseils !

Dominique Bari, l'organisateur du festival des mômes, dans les studios de France Bleu Belfort-Montbéliard pour "Ma France, l'été" © Radio France - Johann Guérin

Manifestation emblématique de Franche-Comté, le festival des Mômes fête sa 22ème édition. Pendant estival du marché de Noël local, "la manifestation est entièrement dédiée aux enfants et les jeunes". Activités manuelles, expression corporelle, musique, sport et spectacles : tout est fait pour que les enfants puissent en profiter pleinement. Dominique Bari, l'organisateur du festival, vous explique la belle histoire du Festival des mômes dans notre podcast.

Elodie de "Hello, my bio", dans les studios de France Bleu Belfort-Montbéliard pour "Ma France, l'été" © Radio France - Johann Guérin

C'est une habituée de l'antenne de France Bleu Belfort-Montbéliard : Elodie ! Elle est à l'origine de "Hello, my bio" où elle produit des cosmétiques naturels et bio. Et tout lui vient de sa propre expérience de maman : "J'ai eu un petit garçon qui a eu des plaques d'exéma quand il avait 5 semaines et le pédiatre m'a prescrit une pommade à la cortisone. Ca m'a fait un électrochoc et je me suis dit 'Si on commence avec de la cortisone à 5 semaines, ça va donner quoi dans 5 ou 10 ans'". Et voilà comment est né "Hello, my bio". Lessive, savon, shampoing, crème, elle fabrique tout ! Elodie vous explique tout dans notre podcast.