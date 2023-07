Nice : Gatsby, concert hommage et innovation durable

Johann Guérin poursuit son voyage dans nos belles villes françaises. Direction Nice et les studios de France Bleu Azur en ce 14 juillet, une date à jamais gravée dans la mémoire des Niçois.

Concert hommage pour les victimes des attentats de Nice

Manoé Spada, cheffe de chœur © Radio France - Johann Guérin

Difficile de ne pas penser à Nice en ce 14 juillet. Sept ans après les attentats qui ont pris la vie de 86 personnes, plusieurs hommages seront rendus aux victimes de cette attaque au camion fou. L'un d'eux sera rendu par Le Chœur du Sud , un groupe vocal mixte d'adultes amateurs. Donner un élan de vie et rendre hommage : voilà toute l'idée derrière ce grand concert hommage qui verra 250 choristes investir la scène du Théâtre de Verdure à 21h. Manoé Spada, cheffe de chœur revient sur le programme de la soirée dans notre podcast.

Le Chœur du Sud est le plus grand chœur d'Europe ! Et pourtant, tout cela a commencé avec 25 choristes : "On en est à 3300 personnes réparties dans toute la France et en Belgique. C'est Franck Castellano qui a fondé les Chœurs du Sud. Il s'est entouré de plusieurs chefs de chœur et au même moment, on travaille le même programme pour que, en fin d'année, on se retrouve tous pour chanter ensemble". Manoé vous explique tout dans notre podcast !

Valentin Donato photographie la Méditerranée

Valentin Donato, du site From Corsica To Nizza, dans les studios de France Bleu Azur © Radio France - Johann Guérin

Passionné de voyages et de photos, cet étudiant en communication digitale nous fait découvrir ses coups de cœur autour de la Côte d'Azur sur son site internet . 100% méditerranéen comme il le dit, Valentin est devenu un véritable ambassadeur de sa région : "Le bleu azur m'inspire énormément. Je suis vraiment inspiré par Nice, c'est ma ville de cœur parce que je suis de Corse à la base". Il vous donne tous ses bons plans fraicheur et ses bonnes adresses dans notre podcast.

De la Côte d'Azur à la Corse, venez découvrir le sud

Gatsby le magnifique s'installe à Nice

Robin Casuto et Mael Maga, producteurs et metteurs en scène de l'expérience immersive Gatsby dans les studios de France Bleu Azur © Radio France - Johann Guérin

Et si Gatsby était venu à Nice ? Héros du roman de F. Scott Fitzgerald, Gatsby, millionnaire énigmatique plus que prompt à la fête, est devenu avec le temps le symbole des années folles. Mais alors pourquoi lui rendre hommage ici, à Nice ? Tout simplement parce que l'auteur a écrit en grande partie Gatsby le Magnifique, en France, sur la Côte d'Azur. Mais les points communs vont plus loin.

Le personnage de Gatsby serait inspiré d'un azuréen : "Franck Jay Gould était américain. Il est venu en France juste après la guerre. C'était un millionnaire et il a utilisé sa fortune pour créer des lieux de villégiature dont le Palais de la Méditerranée. Et il est attesté que l'auteur du roman participait aux soirées de cet homme".

Gatsby à Nice | L'expérience Immersive Inédite | Teaser Officiel

Une expérience immersive inédite au Palais de la Méditerranée librement inspirée du roman, construite autour d’une fête déjantée, ponctuée de faits historiques. On en parle avec Robin Casuto et Mael Maga, producteurs et metteurs en scène.

Tricyclette Design

Le collectif La Tricyclette Design dans les studios de France Bleu Azur © Radio France - Johann Guérin

Collectif de design fondé en 2018, La Tricyclette Design accorde une importance particulière à l'upcycling, c'est à dire la récupération des matériaux ou des produits dont on n'a plus l'usage afin de les transformer en matériaux ou produits de qualité ou d'utilité supérieure. On en parle avec Mathis et Julian, deux des cofondateurs.

Arno Visconti et Johann Guérin entourés des invités de "Ma France, l'été" à Nice le 14 juillet dans les studios de France Bleu Azur © Radio France - France Bleu

Dans notre podcast, Arno Visconti revient sur l'attachement viscéral des Niçois à la Promenade des Anglais dans une jolie et émouvante carte postale à écouter absolument !