Nord et Pas-de-Calais : braderie de Lille, fête de la mer et conservatoire botanique

Troisième et dernier jour à Lille pour le grand tour de nos 44 France Bleu ! Johann et Pascal vous accueillent, en direct des studios de France Bleu Nord, pour les immanquables de l'été !

La Braderie de Lille

C'est le dernier grand rendez-vous de l'été : la traditionnelle Braderie de Lille, "la plus grande braderie d'Europe. Tous les lillois peuvent vendre dans cet immense vide grenier, c'est la fête à tous les coins de rues". C'est l'occasion pour nous de revenir sur les nouveautés de l'édition 2023, le 2 et 3 septembre prochains comme une grande vente de vélos d'occasion. Une braderie qui s'annonce plus grande encore : 100 km d'étals seront à visiter et enfin, c'est le grand retour des iconiques tas de moules ! Disparues depuis le COVID pour des questions d'hygiène, elles font leur retour cette année. On en parle avec Jacques Richir, adjoint à la maire de Lille, en charge de la braderie.

"L'édition de cette année se prépare depuis octobre dernier car c'est un événement qui nécessite des moyens énormes" et cela depuis 700 ans. "Le mot braderie a été inventé à Lille à partir d'un mot Flamand "braden" qui signifie rôtir. A l'époque, c'était les domestiques qui vendaient les vêtements de leurs maîtres et proposaient des viandes rôties. Depuis ces dernières ont été remplacées par les moules".

Pendant la braderie, tous les équipements culturels restent ouverts et par exemple, "dans le Palais des beaux arts, on trouve la braderie de la Bande dessinée où à vous avez des dizaine de milliers de BD".

A noter "qu'une entreprise de la région récupère les coquilles de moules pour en faire des carrelages ou des plaques décoratives pour habiller les salles de bain". Même si pour l'instant seul 10 tonnes sont récupérées sur les 350 à 400 tonnes de moules consommées, "soit l'équivalent de 12 semi-remorques".

La fête de la Mer à Boulogne-sur-Mer

Du 13 au 16 juillet le monde maritime est à l'honneur sur la Côte d'Opale. Un rassemblement de bateaux traditionnels, des sorties en mer à bord de voiliers du patrimoine, des navires ouverts à la visite ou encore un village des savoir-faire et des traditions maritimes. On en parle avec Valérie Rioust. Boulogne-sur-Mer c'est le plus grand port de pêche de France et "c'est aussi le 1er centre européen de transformation et de valorisation des produits de la mer".

Au programme ? "Tout ce que l'on peut trouver dans le cadre du patrimoine local et traditionnel maritime aux côtés de différentes associations et puis il y a également toute une valorisation autour de la filière "produits de la mer" qui est un poumon économique chez nous avec un salon des savoir-faire où des professionnels expliquent leurs métiers. Et puis nous avons la chance d'avoir 6 jolis voiliers présents pendant cette édition dont 5 qui organisent des mini-croisières".

Le Conservatoire botanique de Bailleul

Il fait partie des 12 conservatoires botaniques nationaux avec la mission de connaître, préserver et faire connaître les espèces végétales et leurs associations dans les milieux naturels. Ce sont une cinquantaine de professionnels qui veillent à protéger ces 25 hectares de nature. On en parle avec Vianney Fouquet, chargé de missions éducation, formation et écocitoyenneté. "La 1ère des missions, c'est avant tout d'améliorer la connaissance scientifique autour de l'état du patrimoine végétal sauvage qu'on trouve dans les Hauts-de-France et en Normandie".

"La nature se dégrade à un rythme sans précédent et ce n'est pas avoir un discours alarmiste, c'est une réalité scientifique. Tous les ans, on perd une espèce de plante sauvage dans les Hauts-de-France. Sur le dernier siècle, on en a perdu 130". Pas question de baisser les bras, il existe des solutions à la portée de tous comme arrêter de tondre la pelouse.

Le conservatoire possède 2 banques de semences. "Une première, scientifique, qui contient 44 millions de graines de plantes sauvages d'environ 600 espèces différentes dont la plupart sont protégées ou menacées. Et nous avons une petite grainothèque avec une vingtaine d'espèces qui sont mises à disposition du public pour que ce dernier puisse apporter un peu de vie sauvage dans son jardin, aux entrées des communes ou sur des ronds-points".