Normandie : Cherbourg, le Mont-Saint-Michel, l'île de Tahitou et Saint-Lô

Ce jeudi, "Ma France, l'été" s'installe dans les studios de France Bleu Cotentin à Cherbourg en Normandie. Pour découvrir la beauté du département de la Manche, ses habitants, son terroir et ses belles histoires, Johann Guérin et Yannick Leflot vous invitent à explorer un panorama coloré et humain.

Le Mont-Saint-Michel

Directeur du développement pour Le Mont-Saint-Michel, Hervé Bierjon vient vous parler de cette ville perchée sur un rocher. Une merveille qui rayonne à travers la France et le monde entier. Son abbaye fait partie des dix sites les plus visités en France. On redécouvre son histoire et sa nouvelle exploitation écoresponsable aujourd'hui.

L’île de Tahitou

Responsable de l’île de Tahitou, Eric Jacob vous parle de cette petite île qui tient son nom d'un ancien chef viking. Pour y accéder à pied, il faut attendre la marée basse. De la Préhistoire au Moyen-Âge, découvrez l'histoire de ce lieu hors du commun qui a été un décor de guerre ou encore de loisir.

Le pôle hippique de Saint-Lô

Directeur du Pôle hippique de Saint-Lô, Yann Adam vous explique le savoir-faire du haras qui consiste à élever, dresser, préserver les chevaux et organiser des compétitions.

Ce lieu date de la fin du XIXe siècle, c'est un lieu hippique d'excellence. On y retrouvera la World Cup de Horse Ball le 17 août prochain.

Enfin, l'association "Décou’Verte" vous est présentée par Jeanne Letouze et Tess Olivier. Les deux engagées viennent tout juste d'obtenir leur baccalauréat.

Ce projet de 2021 vient de cinq amies lycéennes à Cherbourg qui souhaitent sensibiliser la population et les jeunes aux questions environnementales. Ces jeunes mènent des actions autour du développement durable et dénoncent notamment "l'envers du décor" de l'industrie textile. Cette jeune association travaille également sur des projets vidéo pour leurs réseaux sociaux, comme leur compte Instagram.

"Ma France, l'été" fait aussi le point sur la situation avec les incendies qui ravagent le Sud-ouest de la France.