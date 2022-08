Orléans : son port, sa batellerie, son vinaigre et sa moutarde

"Ma France, l'été" s'installe à Orléans, l'ancienne capitale du royaume de France et son port qui pouvait accueillir jusqu'à 10 000 bateaux par an. Johann Guerin et Léo Simard vous présentent les habitants, le patrimoine et les belles histoires du coin !

Au cœur du Val de Loire, Orléans est une ville historique, ancienne capitale du royaume de France. Le fleuve qui traverse la ville, la Loire, a joué un rôle essentiel dans son développement en faisant une grande ville portuaire dès l'antiquité. La ville a également connu de nombreux sacres royaux.

"Ma France, l'été" vous fait découvrir cette vieille ville ainsi que la vallée de la Loire qui est inscrite au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO.

Pour tout comprendre du patrimoine de cette ville, un marinier historique et emblématique sur la Loire vous raconte l'histoire d'Orléans. Bertrand Deshayes revient sur l'importance de la batellerie dans le développement de la ville, tout comme pour la capitale de Paris. Au XVIIIe siècle, ce n'était pas moins de 10 000 bateaux qui faisaient halte à Orléans. Ils déposaient des centaines de tonnes de marchandises.

Si Bertrand Deshayes connaît bien ces histoires, c'est parce qu'il les raconte régulièrement lorsqu'il emmène des passagers à bord de la Sterne, son bateau traditionnel en bois. Historiquement, son bateau de type "toue" remontait le fleuve de Nantes à Orléans. Il propose des balades jusqu'à douze personnes depuis le port de Châtillon-sur-Loire jusqu'au port de commerce de Briare.

Bertrand Deshayes est un marinier historique et une figure de la ville d'Orléans © Radio France - Johann Guérin

Bertrand Deshayes est descendant d'une famille de vinaigriers, qui était le principal commerce d'Orléans à l'époque de la batellerie.

La tradition des maîtres vinaigriers et moutardiers d’Orléans

C'est un véritable patrimoine local, mais le vinaigre et la moutarde d'Orléans se sont fait de plus en plus rares. Depuis 1983, la vinaigrerie Martin Pouret est la seule et unique maison à perpétuer la tradition des maîtres vinaigriers et moutardiers d’Orléans. Le début de son activité remonte à 1797.

En raison de sa situation géographique, la ville d'Orléans hérite après la Renaissance de tous les vins qui ont tourné en remontant la Loire en direction de Paris. Orléans a produit jusqu'à 80 % des vinaigres de France avec ses quelque 300 vinaigriers.

à lire aussi Orléans : Martin-Pouret, la moutarde qui ne connaît pas la pénurie

Les bons clichés d'Anne-Sophie

Anne-Sophie aime sa ville et elle le montre sur son compte Instagram "Voleuse d'images". Cette photographe amateure depuis 2016 ne manque jamais une occasion de partager les incontournables de la ville : rues, œuvres de street art, expositions... Elle partage des lieux insolites comme La Paillote, une guinguette au bord de la Loire.

Elle vous recommande la Fête des Duits qui aura lieu du 11 au 16 août prochain. Un événement en pleine nature ou la culture se mélange à la création moderne et contemporaine. Photographie, musique, danse, architecture et cinéma : il y en a pour tous les goûts.

Anne-Sophie connaît bien les événements de la ville et les partage avec plaisir sur Instagram © Radio France - Johann Guerin

Côté "légende", vous en saurez plus sur la crypte de Saint-Aignan, construite par le roi Robert le Pieu au XIe siècle.

Enfin, Julien Lebrize vous présentera son "cyloposteur" : un dispositif de collecte des biodéchets à vélo pour valoriser le compostage grâce à un vélo cargo. Il vous présente son association et ses objectifs.