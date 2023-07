Paimpont et la forêt de Brocéliande : mythes, photo et tiers-lieu

Notre tour de France prend des allures mystique avec notre étape du jour : direction la Forêt de Brocéliande et ses mystères. Pour nous guider : Johann Guérin et Evan Adelinet.

Brocéliande : une forêt mystique bien réelle

Anaïs Ballanger de l'Office de Tourisme "Destination Brocéliande" © Radio France - Johann Guérin

Rebaptisée "Forêt de Brocéliande" dans la légende arthurienne, c'est bien à Paimpont que s'étendent les 11.000 hectares de cette forêt gorgée de magie et d'histoires. Connue à travers le monde et les âges, c'est à Chrétien de Troyes que l'on doit sa popularité : "C'est lui qui a écrit en premier sur la légende arthurienne. Il s'en est suivi beaucoup de récits, de légendes mais aussi de faits historiques. C'est un mélange entre mythe et réalité et on ne sait pas trop où commence l'un et s'arrête l'autre" nous explique Anaïs Ballanger de "Destination Brocéliande" . Et il faut bien reconnaître que beaucoup de lieux sont faits pour se laisser porter par la légende et le rêve comme le tombeau de Merlin ou l'étonnante Fontaine de Barenton qui répond aux questions par des bulles... La légende arthurienne, il y en a un qui la connaît bien : il s'appelle Ozegan , il est musicien-conteur et organise des visites de la Forêt pas comme les autres. Dans notre podcast, il vous emmène dans un univers, le sien, celui d'Arthur.

Ozegan, musicien-conteur. Il organise des visites de la Forêt de Brocéliande © Radio France - Johann Guérin

Mais le tourisme en terre de Brocéliande ne s'arrête pas qu'à la forêt, loin de là. Il y a également le château de Josselin , "la demeure des Rohan depuis plus de dix siècles". D'autres activités sont proposées partout dans le territoire comme des escape game, du géocaching (des randonnées dont le but est de trouver un balise GPS renfermant parfois un petit trésor), paysages à perte de vue : Anaïs vous explique tout dans le podcast !

Camille, harpiste celtique et chanteuse

Camille Taezi, harpiste celtique et chanteuse © Radio France - Johann Guérin

Fille du pays, Camille défend les couleurs de sa région en musique sur les réseaux sociaux . Et son attachement à la région est viscérale : "Je suis née en pleine forêt, en tout cas, c'est tout comme. J'y ai grandi, c'est ma maison. J'ai beaucoup voyagé mais à chaque fois je revenais, trop attachée à mes racines et à cette belle forêt dans laquelle j'ai grandi". Alors que son grand-père, propriétaire d'une crêperie vient de prendre sa retraite, Camille a repris le lieu en y organisant régulièrement concerts et conférences. Camille vous explique tout et vous propose un joli moment musical dans notre podcast.

Neeve, a fairy in love - Taezi

Le Festival Photo La Gacilly

Auguste Coudray, président du festival photo La Gacilly © Radio France - Johann Guérin

Jusqu'au 1er octobre, La Gacilly accueille son traditionnel festival photo . Un festival monumental et gratuit pour un petit village où, chaque année depuis 20 ans, 310.000 spectateurs viennent admirer des photos dans tous les formats, les toiles avoisinant parfois 80 mètres carré. La thématique de l'année, "La nature en héritage", est "l'ADN même du festival" selon Auguste Coudray, président du festival*.* Une thématique qui rejoint l'idée originelle du festival : "Il était fondamental de parler de nature et de la façon dont les gens vivent avec l'environnement. Les premières années, on était un peu lanceurs d'alertes en parlant de biodiversité, de réchauffement climatique ou de réfugiés climatique. Malheureusement, l'actualité nous a rattrapés et on est témoins de perte de biodiversité". Auguste Coudray vous explique tout ce que vous allez pouvoir voir dans les rues de La Gacilly dans notre podcast.

Le Champ Commun, tiers-lieu à Augan

Henri-Georges Madelaine, membre de la collectivité "Le Champ Commun" à Augan © Radio France - Johann Guérin

Voici un bel exemple de ce que les habitants d'une commune sont capables de faire pour lutter contre la désertification de nos campagnes : le Champ Commun à Augan . Ce village de 1500 habitants a vu son bourg redynamisé avec un tiers-lieu qui propose une épicerie, un bar, une micro-brasserie, un centre de formation, une auberge et un restaurant, tout cela soutenu par l'équivalent de 15 emploi en temps plein. Henri-George Madelaine vous explique cette incroyable aventure dans notre podcast.

Johann Guérin et Evan Adelinet entourés des invités de "Ma France, l'été" à Paimpont © Radio France - France Bleu

Une émission réalisée avec la complicité de France Bleu Armorique.