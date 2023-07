Paris : visites insolites, caricatures et le défi d'un éboueur star

Etape à Paris dans notre tour de France de vos incontournables estivaux en compagnie de Johann Guérin et Robin Bernaud. Aujourd'hui, place à la capitale.

Visites insolites

Quand on veut visiter Paris, on peut se contenter de naviguer sur la Seine ou d'aller à la rencontre de tous les grands monuments indissociables de notre capitale. Ou alors, si on veut en savoir plus, on peut se tourner vers des visites en dehors des sentiers battus. C'est ce que vous propose Mathias Elarsi, guide chez "Sous les pavés" . On vous explique tout dans notre podcast.

Les caricaturistes de Montmartre

Grande tradition parisienne, les caricaturistes sont devenus aussi indissociable de Montmartre que le Sacré-Cœur. Et caricaturiste, c'est un métier. Bien encadré en plus : La Ville de Paris autorise des artistes peintres, portraitistes, caricaturistes et silhouettistes à occuper des emplacements sur le Carré aux artistes de la place du Tertre dans le 18ème pour une durée de 7 ans. Le recrutement s’effectue par la publication d ’un appel à propositions sur paris.fr afin de recueillir des candidatures et de procéder à l’attribution d’emplacements vacants sur le Carré aux artistes. On vous explique tout avec Stéphane, l'un des plus jeunes portraitistes-caricaturistes de la place de Tertre.

L'incroyable défi d'un éboueur star

Depuis quelques années, Ludovic Franceschet est l'un des tiktokeurs les plus connus de France. Eboueur, il s'évertue chaque jour à sensibiliser sa communauté à l'importance du respect de l'environnement. Après de multiples défis, voilà qu'il se lance dans son plus grand à ce jour : rejoindre Marseille depuis Paris en nettoyant plus de 800 kms de la RN7. L'éboueur star de Tiktok, originaire d'Etampes dans l'Essonne, nous explique ce projet fou.

Histoire et parfums à Versailles

C'est l'autre grand incontournable de la région : le château de Versailles ! Véritable témoin de la grande histoire française, le château ne cesse de se dévoiler au fur-et-à-mesure. Depuis la fin du mois de juin, il est désormais possible de découvrir les cabinets intérieurs de Marie-Antoinette. Autre nouveauté : le jardin du parfumeur au Trianon ! On en parle avec Denis Verdier-Magneau, directeur du développement culturel au château de Versailles.

L'exposition "Urgence climatique"

C'est la nouvelle exposition permanente de la Cité des sciences de l'Industrie de Paris : "Urgence Climatique" . Un titre suffisamment évocateur pour en comprendre le contenu. Le but ? Montrer "ce qui se fait déjà" à travers des récits, témoignages et expériences, la sobriété étant nécessaire pour atteindre des engagements en matière de décarbonation. Toutes les explications avec Adrien Stalter, commissaire de l’exposition.