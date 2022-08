Périgord : le château sauvé de Commarque, une fontaine miraculeuse et les feuillardiers périgourdins

"Ma France, l'été" poursuit son tour de l'hexagone dans la ville de Périgueux, au cœur de la Dordogne. Accompagné de l'animateur Bernard Guyot, Johann Guerin vous fait découvrir le patrimoine local, le terroir et la vie des habitants du Périgord.

Le château de Monnarque, un emblème sauvé de l'oubli

Construit aux XIIe et XIVe siècles, le château de Commarque est un ensemble médiéval absolument remarquable dans le Périgord. Il s'agissait d'une coseigneurie. Le site a été habité jusqu'aux années 1500, avant d'être progressivement déserté.

Ce lieu a bien failli tomber dans l'oubli et disparaître, mais il a été sauvé et découvert par un descendant direct qui portait le même nom. Hubert de Commarque et Aude de Commarque vous racontent l'histoire de château pas comme les autres, dont le sauvetage a été un des plus beaux gestes de préservation du patrimoine médiéval en France.

Visitable, la forteresse propose des activités tout au long de l'année, notamment des spectacles de chevalerie et d'armes, des descentes en rappel sur les parois de pierres, des festivals ou encore un escape game sur l'histoire de Commarque. De quoi ravir petits et grands si vous passez par là.

Quand Périgueux s'affiche dans 13 gares de France

Photographe, Jocelyn de Lagasnerie a photographié la ville de Périgueux et a pu exposer ses images dans treize gares de France. Le professionnel est un passionné de la Dordogne et de vue aérienne. Avec son drone, il immortalise les paysages et le patrimoine local.

Il nous raconte ses plus belles prises ainsi que l'histoire de la création de son entreprise Déclic et Décolle.

Une fontaine miraculeuse à l'Abbaye de Brantôme

L'eau de la fontaine Saint-Sicaire située au coeur de l'Abbaye de Brantôme est réputée pour être miraculeuse. Fécondité, guérison des enfants... Nombreuses sont les vertus prétendues de cette eau. La fontaine est même devenue un lieu de pèlerinage.

Guide touristique de l’Abbaye de Brantôme, Jérôme Mathet nous raconte l'origine des légendes autour de cette abbaye.

Guy, un des derniers feuillardiers périgourdins

Guy Phelip est l'un des derniers feuillardiers périgourdins. Avec la hachette de son père, il coupe le "feuillard", une tige de châtaignier qui sert au tonnelier pour fabriquer les cercles de barriques. Le cerclage autour des barriques permettait de les protéger durant les transports.

Il nous raconte son métier, devenu un véritable patrimoine rare dans le Périgord.

Enfin, Pauline Massart nous présente sa "maison magique", en Dordogne. Un habitat autonome et vivant qui respecte l'environnement nommé Earthsip. La maison est fabriquée avec des matériaux recyclés dont des pneus, des bouteilles en verre ou encore canettes...

La maison permet de vivre quasiment sans factures ! Une prouesse qui peut faire rêver, racontée dans le livre "La maison magique" aux Éditions Massot.