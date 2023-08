Deuxième et dernier jour en Moselle pour Robin Bernaud à la recherche des trésors de la région pour votre été en France ! Il est accompagné de Nicolas Bill.

Le Plan incliné de Saint-Louis Arzviller : un ascenseur à bateaux unique en son genre

Plan incliné de Saint Louis Arzviller - MOSELLE

"Imaginez un énorme pente inclinée en béton équipée d'un système rail. Sur cette pente en béton inclinée à 41%, vous avez une grande écluse en eau de 900 tonnes, qui fait un mouvement de translation du bas vers le haut et du haut vers le bas. C'est ni plus ni moins qu'une écluse traditionnelle à la différence qu'elle fait une translation sur une pente inclinée". Voilà comment présente Fabrice Bugatt, Directeur de l’Office du Tourisme du pays de Phalsbourg et directeur de la SEM du plan incliné ce véritable trésor d'ingénierie et d'imagination.

Mais pourquoi avoir fait cette pente et non pas une écluse plus classique ? Construit entre 1964 et 1968, il a été conçu pour "remplacer une échelle de 17 écluses successives sur moins de 4 kilomètres de parcours. Ca prenait une journée complète pour franchir ces 17 écluses et ces 4 kilomètres". Aujourd'hui, l'écluse est empruntée uniquement par des bateaux de tourisme fluvial. Plus que ça, le plan incliné est devenu un véritable lieu touristique : visites de la salle des machines ou encore exposition, Fabrice vous explique tout au micro de Robin et Nicolas. Il revient aussi sur l'un des autres trésors du patrimoine lorrain, rempli d'histoires : le rocher de Dabo !

Il y a une autre richesse en Moselle et plus généralement en Lorraine : les Lorrains ! "C'est la particularité des mosellans et des lorrains : ils aiment accueillir, inviter, faire découvrir" nous dit Vianney Huguenot**, journaliste patrimoine notamment pour Moselle TV et France Bleu Lorraine. De l'importance de redécouvrir sa région aux 100 lorrains qu'il met en avant dans son nouveau livre en partenariat avec France Bleu , Vianney vous raconte tout dans notre podcast, avec toute sa passion pour la Lorraine.

Amateurs de sensations fortes ? La Moselle est le lieu parfait puisqu'elle accueille le parc PokeyLand . Idéalement situé en Lorraine, à Fey, entre Metz et Nancy, ce parc d'aventures de 60 hectares en pleine nature, propose plus de 30 activités loisirs très diversifiés et accessibles à toute la famille ! On en parle avec Nicolas Poquet, directeur et fondateur du site !

Direction Terville et le restaurant "Avec amour" . Et ce restaurant est le premier à avoir été labellisé Ecotable du Grand-Est depuis 2019 ! "Ca veut dire qu'on fait attention à notre gestion des déchets, nos achats en circuits courts. On voulait montrer que nos petits gestes du quotidien et que consommer local est très importants" nous explique Jodie Givert, cheffe et gérante du restaurant. Zéro plastique, zéro déchets, Jodie vous explique tout dans notre podcast !