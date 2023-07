Plouha et les Côtes d'Armor : falaises, husky et chant de marin !

Direction la Bretagne dans notre grand tour de France des 44 locales de France Bleu. Avec Johann Guérin, direction Plouha et les Côtes d'Armor en compagnie d'Evan Adelinet.

Plouha : ses falaises et son histoire

Village de 3500 habitants, à 3km de la mer , Plouha est l'un des incontournables de l'été en Bretagne. Non loin de l'île de Bréhat , les falaises de Plouha, les plus hautes de Bretagne, abritent le GR34 pour le plus grand plaisir des randonneurs. Mais Plouha, c'est aussi un lieu chargé d'histoire, notamment sur la Plage Bonaparte : "La plage Bonaparte, c'est un code qui nous vient de 1944 puisque sur cette plage a eu lieu un haut fait de Résistance où une centaine d'agents et d'aviateurs ont été exfiltrés vers la Grande Bretagne", nous explique Isabelle Quéré, directrice de l'Office de Tourisme des Falaises d'Armor , "on a eu un réseau de résistance incroyable qui a participé à ce réseau d'évasion qui prenait place toutes les nuits sans lune"

C'est donc un patrimoine exceptionnel que met en avant Isabelle et son office de Tourisme, tout en faisant attention à sa préservation : "Quand on a ce patrimoine naturel d'exception, il nous faut un peu d'imagination pour le préserver. Nos pratiques touristiques habituelles n'étant pas forcément respectueuses de l'environnement, on a crée des activités qu'on ne peut pas faire ailleurs". Nage de nuit, "canyoning de falaise" ou encore championnat de France de nage hivernale : notre invitée vous raconte tout !

Parmi les activités que vous pourrez faire dans les Côtes d'Armor, il y a le canikart ! Emmanuel Plémevaux, musher et éleveur de husky sibérien vous explique : "Ce sont des chiens de traîneau qui sont attelés à un kart tout-terrain". Voilà de quoi intriguer en plein pays breton.

Evan le breton, le Youtuber 100% pur beurre

Nous avons tous les talents à France Bleu ! En plus de parler de sa région au quotidien sur l'antenne de France Bleu, il la fait découvrir avec des vidéos sur les réseaux sociaux sous le nom "Evan de Bretagne" ! Une aventure qui a commencé après une vidéo sur le crêpier de sa ville et qui l'a conduit jusqu'à enfiler une queue de triton. Il vous raconte tout dans notre podcast.

J'ai nagé avec une sirène... bretonne !

Le Festival du Chant de Marin de Paimpol

Du 4 au 6 août à Paimpol se déroule le Festival du Chant de Marin . Un festival qui prend racine dans la grande histoire maritime de Paimpol : "L'histoire maritime de Paimpol, elle est ancienne. A l'époque de la pêche à Islande, il y avait 80 à 100 goélettes dans le port à la fin des années 1890". Début août ce sont donc plus de 200 bateaux qui vont amarrer à Paimpol pour le Festival du Chant de Marin : "Ce sont des chants de travail. Ca se pratiquait sur les bateaux et parfois sur les quais pour rythmer les manœuvres et les faciliter du temps de la marine à voile. Aujourd'hui, il y a encore des auteurs qui écrivent des chants de marins ou des chansons de mer" nous explique Pierre Morvan, président du Festival du Chant de Marin.

Une histoire de rencontre entre passionnés et amateurs mais aussi avec des confrères pour Cédric Lagrifoul, marin et patron du vieux grément La Nébuleuse. Et quand il n'est pas amarrer à Paimpol pour chanter, il emmène ses voyageurs pour des balades en mer inoubliables .

Chou-fleur et artichaut bio

Légumes emblématiques de la région, le chou-fleur et l'artichaut sont particulièrement adapté à la région : "En Bretagne, on a un terroir adapté à la culture de ses deux légumes. On a un climat tempéré avec des températures douces. Les gelées sont rares et on a des pluies régulières donc c'est propice pour ces légumes. Et on a un savoir-faire historique et ancestrale" nous explique Rozenn Blanchard, agricultrice BIO de la ferme de Kerflaca à Plouguiel . Rozenn est donc passée au BIO pour son intérêt environnemental : "La préservation des sols et de la biodiversité, ce qui a tout autour de l'exploitation". Elle vous explique tout et vous livre quelques astuces cuisson pour vos artichaut dans notre podcast.