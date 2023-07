Port-Vendres : paysages sous-marins, vinaigrerie et art recyclé

Toujours dans les Pyrénées-Orientales, Johann et David continuent de nous faire découvrir les immanquables de l'été en direct de Port-Vendres pour la grande tournée "Ma France, l'été".

Port-Vendres : du phare du Cap-Béar au paysage sous-marin

Un ancien scaphandrier issu de la collection de notre invité © Radio France - Johann Guérin

Des vents puissants du Cap-Béar jusqu'aux paysages sous-marins du Golfe du Lion, notre invité a tout exploré en véritable passionné : "J'ai passé mon enfant à Carthage et quand je suis rentré en France, j'ai commencé à plonger depuis 1976" nous explique François Brun. La réserve sous-marine de Cerbére-Banyuls est un véritable lieu de trésor pour notre passionné : "On retrouve des espèces qui avait quasiment disparu comme le mérou. Dans les années 80, on en comptait 15 ou 20. Aujourd'hui, on est à plus de 700 mérous dans la réserve. C'est indéniable".

Auteur de plusieurs livres sur les phares d'Occitanie, sur les épaves au large de Port-Vendres et d'un film sur l'histoire de la plongée ou encore conférencier , François Brun est pourtant... dentiste : "Il suffisait d'aller dans mon cabinet pour voir les murs tapissés de photos de plongée ou de photos sous-marines, c'était très clair" ! Il nous explique tout de sa passion et de la collection de vieux matériel de plongée comme ces chaussures 'pieds-lourds' : "Elles sont assez énormes et lourdes pour pouvoir marcher au fond de l'eau".

Des chaussures 'pieds-lourds' pour marcher sur les fonds marins ! © Radio France - Johann Guérin

R.CAN, chanteur hip-hopulaire

Enfant du hip-hop, amoureux des mots et des impros, c'est pendant le confinement que R.CAN s'est fait connaître du grand public. Chaque jour, à 18h, il postait sur les réseaux sociaux un freestyle de quelques minutes. Très vite, le nombre de vue s'envole 100.000 vues, 200.000 jusqu'à 1 million. Et il n'hésite pas à inclure sa région dans ses vidéos : chez son boulanger à Villefranche-de-Conflent, le marché de Céret, Perpignan, sur les pistes de ski ou encore le bord de mer. Et il le proclame : "J'ai toujours été accueilli avec un grand sourire. Les catalans sont super cools". Il se livre à une impro dans notre podcast "Ma France, l'été".

Son nouveau titre "Être Humain" est sorti le 17 juin dernier :

R.CAN - Être humain (Clip officiel)

La Guinelle : dernière vinaigrerie en plein air de France

C'est dans un petit hameau de Port-Vendres, à Cosprons, que sont élevés des vinaigres rares et d'exception à la vinaigrerie artisanale "La Guinelle" ! C'est la dernière vinaigrerie en plein air de France et selon Chandra Brune, qui a repris la vinaigrerie il y a 15 ans, ça a son importance : "C'est très important d'être en plein air. Quand vous laissez le temps, la nature et tout ces éléments qui sont autour de nous, la bactérie qui fait le vinaigre est en plein air. Alors vous dépendez de la météo mais vous laissez faire la nature".

Grandement prisés par de grands chefs, ces vinaigres de Banyuls ou Rivesaltes sont représentatif dans la grande culture de vignobles sur la Côte Vermeille. Notre invitée vous dévoile quelques-uns de ses secrets et de ses produits comme ces perles de vinaigre entourées d'une fine algue.

De l'art pour sensibiliser

Des bidons de javel, des bouchons de jus d'orange, des bouteilles en plastiques, des pieds de parasol abandonnés : pour Christine Vignaud, ce ne sont pas que des déchets. Ce sont aussi les bases de futures œuvres d'art pour illustrer notre rapport au plastique et sa pollution. On en parle avec Christine.

Et dans notre podcast, David revient sur le bicentenaire de Port-Vendres que l'on célèbre en septembre avec un grand rassemblement de bateaux exceptionnels comme Le Bélem.