Quiberon et le Morbihan : parc botanique, l'interceltique de Lorient et nos histoires d'océans

Dernier jour en Bretagne pour notre grand tour de France des France Bleu ! Johann Guérin et Evan Adelinet vous accueillent aujourd'hui sur la presqu'ile de Quiberon !

Quiberon, c'est toute l'année !

Il faut dire qu'elle a tout pour plaire cette presqu'île. Et ce n'est pas nous qui le disons, c'est une habitante : Vérène Indekeu, maitre-confiturière à Quiberon : "On a un côté déchiqueté avec la côte sauvage et des plages de sable fin dans le côté baie avec des plages où l'eau est plus chaude pour se baigner. Et puis à l'intérieur de la presqu'île, il y a des petits villages typiques pour se balader, notamment à vélo". Et la vie à Quiberon ne se résume pas à la plage l'été, loin de là... Evan et Vérène vous raconte toute une année sur la presqu'île dans notre podcast. Et si vous vous demandez ce qu'est u ne maître-confiturière , la réponse est dans notre podcast !

Plongée dans la nature

Hélène Perraud, responsable communication du parc de Branféré © Radio France - Johann Guérin

C'est l'un des incontournables de la région : le parc animalier et botanique de Branféré ! Il faut dire que sa description laisse rêveur : "C'est un parc botanique de 45 hectares dans lequel 1500 animaux évoluent en semi-liberté, dans un domaine où les animaux vivent en harmonie et cohabitent en espèces. On essaie d'être au plus proche du milieu naturel pour présenter ces animaux" nous explique Hélène Perraud, responsable communication du parc. Elle vous explique les origines du parc dans notre podcast. Et au-delà des animaux et des merveilles botaniques, le parc s'engage également dans la biodiversité avec l'Ecole de la nature : "Il y a de vrais engagements et des valeurs à Branféré. Il y a fort engagement pédagogique, on souhaite sensibiliser tous les publics au respect de la biodiversité". Dans notre podcast, Hélène vous explique comment vous pouvez devenir soigneur d'un jour et pourquoi le parc a tenu à mettre en avant les charmants mais très menacé okapis !

Le Paradis : le cinéma d'arts et d'essais qui attirent toutes les stars !

Laurence Forin, gérante du cinéma Le Paradis à Quiberon © Radio France - Johann Guérin

Laurence Forin, gérante du cinéma Le Paradis à Quiberon s'est donné une mission. Celle de faire venir les stars de cinéma à Quiberon : "On est sur un territoire qui est reculé pour ma profession. Quiberon, c'est loin. Donc quand il y'a des avant-premières, les équipes vont aller à Lorient ou à Vannes mais nous, on existe pas". Et pourtant... ils sont nombreux à avoir découvert les salles du Paradis : Guillaume Canet, Vanessa Paradis ou encore Fanny Ardant ont poussé les portes du cinéma de Quiberon. Et s'ils sont venus, c'est grâce à la ténacité de Laurence : "D'abord ils me disent non, moi j'entends 'peut-être'. Et quand ils disent 'peut-être', j'entends 'oui'". Rien de plus simple donc ! Dans notre podcast, Laurence vous explique comment elle fabrique la programmation de son cinéma, saison par saison. Passionnant !

Le Festival Interceltique de Lorient, l'international de l'étape

Jean-Philippe Mauras, directeur artistique du Festival Interceltique de Lorient © Radio France - Johann Guérin

Du 4 au 13 août 2023, Lorient va devenir le point de rassemblement des fans de culture celtique. Le festival Interceltique de Lorient , c’est le plus grand rassemblement mondial des cultures celtiques qui accueille cette année plus de 5000 artistes. Cette année, c'est l'Irlande qui est à l'honneur. On en parle avec Jean-Philippe Mauras, directeur artistique du Festival.

Sortie en voilier

Catherine Procoudine-Gorsky, fondatrice de "Moana - Histoires d'océan" © Radio France - Johann Guérin

C'est une jolie proposition que fait Catherine Procoudine-Gorsky avec "Moana - Histoires d'océan" : celle de se reconnecter à l'océan et à la mer. Navigatrice depuis 50 ans, Catherine a un amour et un respect infini pour la mer : "Je me suis demandé comment je pouvais faire comprendre aux gens de la nécessité absolue et urgente de la protéger. Et c'est en faisant raconter aux gens des expériences sur la mer". Elle vous raconte avec passion toutes les expériences qu'elle propose et revient sur le lien qui nous unit tous à la mer.

Johann Guérin et Evan Adelinet avec une partie des invités de "Ma France, l'été" à Quiberon © Radio France - France Bleu

Une émission réalisée avec la complicité des équipes techniques de France Bleu Armorique.