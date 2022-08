Quimper : le musée de la Marine, l'histoire du golfe du Morbihan et les sabots locaux

Orléans : son port, sa batellerie, le vinaigre et la moutarde

"Ma France, l'été" s'installe à Orléans, l'ancienne capitale du royaume de France et son port qui pouvait accueillir jusqu'à 10 000 bateaux par an. Johann Guerin et Léo Simard vous présentent les habitants, le patrimoine et les belles histoires du coin !