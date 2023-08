Retour à Bergheim, le village préféré des Français en 2022

On fait un détour aussi vers Krautergersheim pour la fête de la choucroute et Dambach-la-ville à la rencontre du domaine Ruhlmann Schutz avec Johann Guérin et Laurent Weisskopf.

Bergheim, en Alsace, village préféré des Français en 2022 © Getty - George Pachantouris

Bergheim : le village préféré des Français 2022,1 an après Elisabeth Schneider, la maire de Bergheim © Radio France - Johann Guérin L'Alsace est une habituée du concours de France 3 ! Après Eguisheim, Kaysersberg et Hunspach, Bergheim a été élu par les téléspectateurs comme "Village préféré des Français". Et il faut dire qu'il a tout pour plaire ce village : "C'est un village de rêve, c'est le village du vignoble avec son patrimoine exceptionnel ! Ses maisons à colombages, ses remparts du XIVème siècle, un fleurissement exceptionnel depuis 25 ans" nous explique Elisabeth Schneider, la maire de la commune. À écouter Bergheim : village préféré des Français ! Mais Bergheim, ce n'est pas qu'un petit village typique, c'est aussi un témoin de l'Histoire : "Nous faisons parti d'un label 'Via Habsbourg' qui réunit des endroits où la dynastie a régné. Nos remparts ont été construit au XIVème siècle". Et dans l'histoire de Bergheim, il y a aussi une part d'ombre : "43 femmes ont été brûlées vives entre le XVI et le XVIIème siècle. C'est une histoire très sombre" nous explique l'édile concernant ces procès en sorcellerie. La Maison des sorcières retrace donc cette histoire sombre avec un point de vue judicieux : "Ils font référence à ce qu'il se passe aujourd'hui. Aujourd'hui encore on peut être mis à l'écart parce qu'on est différent, parce qu'on ne parle pas la même langue ou qu'on a pas la même couleur de peau". À lire aussi Un afflux touristique à gérer pour les communes en Alsace gagnantes du "Village préféré des Français" Dans notre podcast, Elisabeth Schneider, la maire de la commune, nous raconte l'histoire derrière la découverte d'une mosaïque gallo-romaine... à moins que ça ne soit les portes de l'enfer ! Dans le reste de l'émission : Nicolas Rieffel, influenceur gastronomique alsacien © Radio France - Johann Guérin Nicolas Rieffel est influenceur gastronomique et il est clairement le plus fervent défenseur de son Alsace natale. Il vit à Mittelbergheim et cette année, il a été l’Ambassadeur des producteurs Français sur le Tour de France cyclisme 2023. Il vous donne plein de bons tuyaux sur les inratables gastronomique en Alsace dans notre podcast et nous explique comment il lutte contre le cancer en Alsace avec son initiative Life Pink . À écouter Nicolas Rieffel : Un "Agitateur Gastronomique" - Bretzel d'Or 2019 Florian Peter, responsable de La Fête de la Choucroute à Krautergersheim © Radio France - Johann Guérin Direction Krautergersheim et ses 1700 habitants pour célébrer l'autre incontournable de l'été : la choucroute ! Gastronomie locale, traditions et ambiance festive sont garantis dans cette célébration bien alsacienne. Florian Peter, responsable de la fête, nous parle de l'histoire qui relie le village et la plat traditionnel. Rendez-vous les 23, 24 et 30 septembre ! À écouter Une bonne recette de choucroute avec notre chef, notre boucher et notre caviste Thomas Schutz, vigneron du domaine Ruhlmann Schutz © Radio France - Johann Guérin Le vin est aussi l'une des singularités de l'Alsace qui accueille 7 cépages ! Entre les Vosges et la Forêt Noire, la région bénéficie d'un microclimat propice aux vins. Et on le sait, le climat est d'une importance cruciale pour la culture d'un vignoble. Thomas Schutz , vigneron du Domaine Ruhlmann Schutz vous explique comme on s'adapte au climat. Johann Guérin et Laurent Weisskopf entourés des invités de "Ma France, l'été" © Radio France - France Bleu Une émission réalisée en direct depuis La Foire aux Vins de Colmar avec la complicité des équipes techniques de France Bleu Alsace.