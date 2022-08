Rouen : sa cathédrale, Jeanne d'Arc et l'Armanda

Bienvenue à Rouen avec "Ma France, l'été". Suivez Johann Guerin et Isabelle Lebrun pour une immersion à Rouen et en Normandie afin de découvrir la cathédrale et l'histoire de Rouen, l'Armanda et ses voiliers, la maison de Claude Monet à Giverny, mais aussi la plus grande production de lin de France.

Sur le bras de la Seine, Rouen est une ville de caractère où il fait bon vivre ! "Ma France, l'été" a décidé d'y poser ses bagages pour terminer cette semaine de périples à la découverte de l'Ouest de la France. Bienvenue au cœur de la Normandie, avec son patrimoine, son architecture, ses bateaux et ses habitants bons vivants.

Impossible d'évoquer Rouen sans penser à la figure de Jeanne d'Arc. La ville de Rouen en a aujourd'hui fait une force et rayonne grâce à des événements à son sujet. Guide à l’office de tourisme de Rouen, Quentin Bicheux nous parle de l'histoire de Jeanne d'Arc et du mythe qui s'est créé autour d'elle après qu'elle ait combattu les Anglais lors d'une terrible bataille, avant d'être brûlée vive.

En découvrant le patrimoine de la ville, impossible de passer à côté de la cathédrale de Saint-Ouen. Un lieu impressionnant et rempli d'histoire à découvrir dans "Ma France, l'été".

Armanda, le rassemblement de bateaux

Porté par des bénévoles, l'événement Armanda est immanquable. Il réunit de nombreux bateaux. La huitième édition du 8 au 18 juin 2023 est déjà en cours d'organisation. Jusqu'à 300 bénévoles portent ce projet lorsque l'événement bat son plein.

L'Armanda, c'est plus de 50 grands voiliers qui en mettent plein la vue, des bateaux de promenade, des restaurants avec plus de 30 pays représentés. On retrouve sur les quais jusqu'à 5 000 marins venus d'ici et d'ailleurs. Ce ne sont pas moins de six millions de touristes qui sont séduits par l'Armanda.

La maison de Claude Monet, à Giverny

La Normandie, ce sont aussi les peintures colorées de Claude Monet. France Bleu vous propose d'écouter son bel arrière-petit-fils, venu vous parler de la maison Monet à visiter à Giverny. Philippe Piguet est historien, enseignant et critique d'art. En plus de sa descendance avec le peintre, il connaît très bien le domaine de l'art.

La plus grande production de lin en France

Le lin, cette matière forte agréable provient d'une transformation de semences qui sont transformées en fibres. 600 agriculteurs adhèrent à la coopérative Terre de Lin de Saint-Pierre-le-Viger, ce qui en fait la plus grosse production de France. Elle compte 220 salariés. Derrière le lin, une passion et un savoir-faire exigeant pour obtenir des textiles de qualité.

Dans cette coopérative en Haute-Normandie, ce ne sont pas moins de 15 % de la production mondiale de lin qui voit le jour.

Le Marais de Venier

Région naturelle dans l'Eure, le Marais-Vernier est un reste de la Seine. Ces prairies humides, marais, roselières, mares et étangs représentent un écrin naturel à protéger. Elle offre des paysages uniques, naturels, à couper le souffle. On y retrouve une faune et flore d'exception.

On peut visiter cette région à pied ou à vélo. Rédacteur en chef de la revue Patrimoine Normand, Stéphane William Gondoin vous parle de ce coin de paradis et vous indique comment accéder au cœur du marais.