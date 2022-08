Sète : Georges Brassens, terroir et traditions maritimes

Deuxième journée à Sète pour l'équipe de "Ma France, l'été". Johann Guérin et Philippe Montay vous accueillent sur le ponton d'un bateau, le "Louis Nocca" au cœur de Sète. Pour terminer la semaine, partez à la découverte des traces du chanteur et poète Georges Brassens.

Sète, terre de Georges Brassens

Le nom de l'espace, "Georges Brassens" peut mettre la puce à l'oreille. La ville de Sète est la ville de l'illustre chanteur : il y est né en 1921. Adjointe au maire et chargée de la culture à Sète, Jeanne Corporon vous parle des endroits mythiques de la ville qui ont marqué Georges Brassens : elle les connaît bien ! Elle est d'ailleurs la fille d'Henry Delpont, qui n'était autre que le meilleur ami du chanteur des Copains d'abord.

On note parmi ses endroits préférés l'étang de Thau et la Pointe courte qu'il parcourait à vélo avec son père lorsqu'il était encore enfant. Brassens était aussi un baigneur et un pêcheur, on pouvait l'aperçevoir près de la plage de la Corniche. On note aussi le coin du phare de Roquerols.

Georges Brassens repose désormais au cimetière de Py depuis le 29 octobre 1981, dans la commune de Saint-Gély-du-Fesc sur les bords de l'étang de Thau.

Depuis 1991, on trouve à Sète l'espace Brassens qui lui rend hommage. Dans ce lieu dédié à la culture, on peut découvrir la vie du poète à travers dix salles thématiques : son enfance, sa vie à Paris ou encore les cabarets qu'il fréquentait.

Une amoureuse de Sète et des cabanons

On l'appelle "la fille du Cabanon". De son vrai nom, Pascale Lopez-Marchier, est une amoureuse de Sète. Autrefois animatrice de télévision, elle a un cabanon qu'elle propose pour des locations de vacances, des expositions, des rencontres ou encore des événements thématiques.

Avec son agence événementielle, elle sait mettre en valeur le patrimoine local et faire briller la ville !

Escale à Sète, le patrimoine des traditions maritimes

Depuis 2010, la fête biennale "Escale à Sète" fête l'univers des traditions maritimes dans le cœur de la ville. Derrière l'organisation, une association et 400 bénévoles grâce à qui l'événement est mondialement reconnu.

Lors de chaque édition, près de 300 000 visiteurs découvrent la centaine de bateaux traditionnels présents.

Le directeur de l'organisation Wolfgang Idiri vous présente cette escale bien particulière qui fait briller le patrimoine maritime et local.

Retrouvez également dans cette émission le témoignage du plus grand champion de tous les temps des joutes languedociennes. Aurélien Evangelisti a gagné sept fois la compétition de la Saint-Louis à Sète. Sa dernière victoire remonte à 2017, il avait alors 38 ans.

Enfin, Jean-Marc Rajaut vous explique comment une "brigade bleue" lutte contre la pollution du port de Sète ainsi que du bassin de Thau.