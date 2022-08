Sète : la fête Saint-Louis et la pêche traditionnelle

Rouen : sa cathédrale, Jeanne d'Arc et l'Armada

Bienvenue à Rouen avec "Ma France, l'été". Suivez Johann Guerin et Isabelle Lebrun pour une immersion à Rouen et en Normandie afin de découvrir la cathédrale et l'histoire de Rouen, l'Armada et ses voiliers, la maison de Claude Monet à Giverny, mais aussi la plus grande production de lin de France.