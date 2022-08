Touraine : le Château d’Amboise, l'agriculture en vidéo et Vincent Dubois des Bondin's

Bienvenue en Indre-et-Loire ! "Ma France, l'été" fait escale dans la ville de Tours pour être à vos côtés et faire briller les trésors de votre région. Au micro de Johann Guerin et d'Amaury Ollivier, les personnalités locales s'enchaînent dans la bonne humeur pour partager leurs meilleures idées pour profiter de l'été dans le Centre-Val de Loire.

À la découverte du château d'Amboise

Imposant château qui a servi de palais pour les rois de France pendant la Renaissance, le château d'Amboise a servi de sépulture à Léonard de Vinci. Le château offre une vue imprenable sur le Val de Loire, notamment depuis son gigantesque balcon.

Pour nous en parler, Samuel Buchwalder est dans "Ma France, l'été". Ce passionné de château est à l'origine d'un projet original : le "Centre Val de Loire Fortnite Tour". Ce projet a pour ambition de reproduire cinq châteaux de la Loire dans l'univers du jeu vidéo Fortnite afin de toucher les jeunes.

Pour admirer la vue panoramique depuis le château, l'organisation vous donne rendez-vous le 13 août. Pour ceux qui voudraient admirer les étoiles deux pique-niques astronomiques auront lieu ce 5 août, puis le 3 septembre prochain.

Vincent Dubois des Bodin’s et sa vie en Touraine

Vincent Dubois a grandi dans le village de Touraine. Cet ancien ébéniste puis ambulancier s'est fait connaître dans la série "Les Bodin's". Il revient sur scène avec un spectacle, "Les Bodin’s grandeur nature", où il interprète le personnage de Maria.

Le spectacle se déroule dans un décor hors norme, au cœur d'une ferme reconstituée à la taille d'une vraie ferme. La prochaine représentation aura lieu le 9 septembre prochain et s'achèvera fin avril 2023.

David Forge, l'agriculteur qui partage son quotidien sur Youtube

Sur sa chaîne Youtube "Chaîne Agricole", David Forge a désormais plus de 133 000 abonnés et plusieurs millions de vues à son actif. En 2015, il a repris la ferme familiale de ses parents en Touraine, à Saint-Senoch, et décide de tourner des vidéos chaque semaine, qu'il tourne avec une caméra embarquée et un drone.

Il nous raconte son envie de raconter et de montrer son quotidien aux plus curieux, afin de leur expliquer les phases de son travail : moisson, préparation de la terre, entretien, choix du matériel.

Retrouvez aussi la légende du château de Chenonceau avec Catherine de Médicis et Nostradamus, racontée par Caroline Darrasse, la directrice de la communication du château.

Enfin, France Bleu vous présente un marathon pas comme les autres qui aura lieu à Tours le 25 septembre 2022.

Cet événement se veut écoresponsable, il aura une charte écologique ainsi qu'un plogging : un jogging où l'on ramasse des déchets.