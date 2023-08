Vézelay et sa basilique : haut lieu de pèlerinage sur le chemin de Compostelle

Direction l'Yonne pour cette fin de semaine ! Robin Bernaud et Nathalie Rivaud de France Bleu Auxerre s'installe à côté de la basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay pour "Ma France, l'été".

Vézelay et sa basilique : haut lieu de pélerinage

C'est un village qui se mérite ! Imaginez plutôt un petit village situé sur une colline avec 70 mètres de dénivelé, niché sur un promontoire classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et les touristes ne s'y trompent pas, son million de visiteurs par an fait de lui le village "le plus visité de Bourgogne Franche-Comté" nous explique Hubert Barbieux, Maire de Vézelay. Situé à mi-distance entre Paris et Lyon, Vézelay est "une étape facile et accueillante. Il y a des parkings, on peut se garer pour découvrir la nature et la basilique; [...] On a la particularité d'avoir 46 commerces, c'est atypique pour un village de moins de 500 habitants".

À écouter Découvrir la basilique de Vézelay en Bourgogne

Ce qui fait la particularité de Vézelay aussi, c'est que le village est le point de départ des routes de pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle ou le chemin d'Assise. L'autre grand atout du village : sa basilique ! "C'est une basilique dont les premières fondations ont été faites au XIème siècle et qui a été sauvé en 1840 par Viollet-Le-Duc qui a pu la restaurer à l'époque dans l'esprit de ce qu'elle était. C'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir ce diamant au sommet de la colline qui se voit à 10 kilomètres à la ronde". D'ailleurs, cette basilique réserve de belles surprises lors des solstices d'été et d'hiver ! Elle se métamorphose pour surprendre toujours plus ! Hubert Barbieux vous explique tout au micro de Robin et Nathalie, c'est passionnant !

Et dans notre podcast, vous apprendrez également quel grand chanteur français a toujours refusé de rentrer dans la basilique de ce village qui a servi de lieu de tournage pour des films cultes ! On vous explique tout.

Dans le reste de l'émission :

Et si on levait la tête un peu ? L'Yonne, particulièrement dégagé par endroits, est plus que propice à observer les étoiles ! Thibaud Marek, créateur d'évènements autour de l'observation des étoiles à Asnières-sous-Bois ! Le but ? "Partager l'astronomie au plus grand nombre et faire vivre l'expérience de l'astronomie à un maximum de personnes". Avec des soirées adaptées à tout les publics, Thibaud mélange astronomie, histoires et émerveillement . Il vous explique tout dans notre podcast.

Dans les anciens hospices de Vézelay se déroule, jusqu'au 27 août, "Les Rencontres musicales de Vézelay" ! C'est un événement qui mobilise toute la région et qui a tout pour plaire au plus grand nombre : "On aura de la musique brésilienne, kabyle, traditionnelles du Morvant,... Le public est curieux de tous types de musique" nous explique François Delagoutte,** Directeur Général d e la Cité de la Voix . Il vous raconte tout dans notre podcast.