Châteauroux et le Berry : la Brenne, du football et George Sand

« Ma France, l’hiver » termine son tour de France à Châteauroux. Une dernière étape qui nous emmène à la découverte du Berry d’hier et d’aujourd’hui par celles et ceux qui y vivent et le font vivre.

Pour cette dernière étape de Ma France, l’hiver, Johann Guerin est à Châteauroux, en compagnie de Sandrine Duval de France Bleu Berry. Avec leurs invités, ils nous font découvrir les lieux, les légendes et les réussites du Berry. Du Parc naturel de la Brenne au domaine de George Sand, de l’équipe de football berrichonne à la production éco-responsable de bois de chauffage, bienvenue dans le Berry !

Les petits coins de Paradis du Parc naturel régional de la Brenne

Plus de 1750 km², 51 communes et près de 3300 étangs : au-delà de ces chiffres, le Parc naturel régional de la Brenne permet de découvrir une nature incroyable, avec une faune et une flore préservées qui offrent de véritables petits coins de Paradis.

Estelle Savet, chargé de communication du Parc naturel régional de la Brenne, nous présente les atouts de ce territoire, qui peut vous accueillir pour des vacances nature : activités, manifestations, balades à pied ou à vélo, les possibilités sont nombreuses. Vous pouvez aussi vous y installer, les maisons ne sont pas chères et la Maison de la rénovation vous accompagne pour les restaurer.

La Berrichonne de Châteauroux

Parce qu’il y a aussi du football à Châteauroux, Johann Guerin et Sandrine Duval sont avec l’ancien joueur professionnel Emmanuel Imorou, aujourd’hui responsable Media réseaux sociaux de la Berrichonne, dont le compte Instagram (@laberrichonedechateauroux) compte 35,3 k de followers, Facebook 29 000 followers et TikTok 66 000.

La Berrichonne reçoit le 6 janvier à 21 heures le PSG en 32e de Finale de la Coupe de France : le PSG n’aura qu’à bien se tenir !

La petite fille aux allumettes, version berrichonne

Maud Brunaud est journaliste et écrivain, elle a publié de nombreux ouvrages notamment sur le Berry, ses contes, son histoire. Elle vient nous raconter l’histoire de « La petite fille aux allumettes » d’Andersen, qui se déroule le soir du 31 décembre, mais en version berrichonne.

George Sand et son fils Maurice Sand

S’il est une écrivain indissociable du Berry, c’est bien George Sand. C’est en effet dans le Berry qu’elle a passé son enfance et écrit de nombreux romans, c’est aussi là, dans sa demeure de Nohant, qu’elle reçut des auteurs aussi célèbres que Flaubert et Balzac.

Annick Dussault, de l’association des Amis de George Sand, vient évoquer cette femme de lettres illustre, elle nous parle aussi du Bicentenaire de la naissance de son fils Maurice Sand (le 30 juin 1823) que l’on fêtera l’été prochain. Écrivain, Maurice Sand illustra beaucoup de romans de sa mère.

Du bois de chauffage éco-responsable

Le Berry a beau avoir un riche passé, il est aussi tourné vers l’avenir : pour preuve, Bois Bûche Centre Atlantique, située à Villedieu-sur-Indre, peut se targuer d’être l’entreprise de production de bois de chauffage la plus éco-responsable du Berry et de France. Elle s’est dotée en 2017 d’un séchoir à bois nouvelle génération (l’un des plus grands de France) qui lui a permis d’augmenter sa productivité, la qualité de son bois de chauffage, et de valoriser la quasi-intégralité de ses déchets. Hervé Paillard, le responsable de l'entreprise, est à France Bleu Berry pour témoigner de cette réussite berrichonne.