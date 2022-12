Le Poitou : Futuroscope, slow tourisme, eau thermale de La Roche-Posay et cantine responsable

Alpes provençales : Manosque, Saint-Véran, littérature, patrimoine et levers de soleil

Seconde journée à Aix-en-Provence pour « Ma France, l’hiver » qui vous fait découvrir la culture et les richesses du sud-est de la France. Projecteurs sur Manosque, les paysages montagneux, le plus haut village d'Europe, Saint-Véran et des bières artisanales !