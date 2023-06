La rue Charles-Joseph Colomes de Juillan à Tarbes,

Charles-Joseph Colomès de Juillan est né à Tarbes en 1799 et décédé à Tarbes en 1870. Homme politique et ingénieur des ponts et chaussées des Hautes-Pyrénées, il a contribué au développement du ferroviaire

La gare de Toulouse dans les années 30, Colomès de Juillan a contribué à développé la ligne Bayonne-Toulouse - Keystone-France

Charles-joseph Colomès de Juillan a consacré toute sa vie à promouvoir le train au XIXème siècle. Il participe au tracé de la voie ferroviaire Bayonne- Toulouse en passant par Tarbes et Lourdes. Il va ainsi conseiller les frères Pereire qui développent la Compagnie des chemins de fer du Midi dans les Pyrénées. En 1837 il publie un mémoire sur les grandes voies de communication nécessaires à la France, avec une attention toute particulière aux réalisations le long des Pyrénées Carrière politique dans les Hautes-Pyrénées En parallèle de cette carrière il est élu député à 32 ans, il siègera pendant 11 ans. Colomès de Juillan était également conseiller-général des Hautes-Pyrénées.