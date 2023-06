Victor Lefranc est né à Garlin en 1809 et mort à Montsoué, près de saint-sever dans les Landes, en 1883, il fut à la fois avocat et homme politique. Il finit sa carrière comme sénateur inamovible.

La Rue Victor Lefranc à Garlin, Avocat et Ministre de la 3ème république

Natif de Garlin, Victor Lefranc a eu plusieurs vies. Avocat, magistrat, Député, il finit sa carrière comme sénateur inamovible. Une carrière accomplie largement dans les Landes, on trouve d’ailleurs une avenue à son nom à Mont de Marsan

Plusieurs fois ministre sous la 3ème république

Son talent est reconnu et Victor Lefranc devient ministre de la toute jeune 3ème république, célèbre pour son instabilité gouvernementale : Victoire Lefranc est Ministre de l’Agriculture et du Commerce pendant 9 mois. Il inaugure le fameux tunnel ferroviaire de Fréjus qui relie la France et l'Italie. Puis devient ministre de l’intérieur pendant 9 mois là encore avant de démissionner…