Oloron : rue Martial Singher chanteur d'opéra

Martial Singher est né à Oloron en 1904. A 23 ans il est repéré comme un baryton de talent et rentre au conservatoire de Paris. Il va sillonner les plus grandes salles d’Europe. Puis il fera carrière aux États-Unis. Il joue plus de 100 rôles.

Martial Singher à gauche sur la photo, lors d'une représentation au Met Opéra de New York - Bettmann

Le père de Martial travaillait à la construction de la ligne ferroviaire Pau-Canfranc avant de partir vivre à Biarritz. C’est là que le jeune Martial est repéré alors qu’il souhaitait enseigner. Il va chanter dans les plus grands Opéra, Maurice Ravel lui dédie une chanson. Une carrière qui se poursuit aux USA Marié à une fille de chef d’orchestre juif, il fuit l’Europe au début de la seconde guerre mondiale. Il poursuivra sa carrière outre-atlantique et jouera dans les plus grandes salles : New-York, Boston. Fragilisé par des problèmes de santé il stoppe sa carrière et enseigne le chant.