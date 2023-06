Salies de Béarn : place du Bayaà cité du sel

Oloron : rue Martial Singher chanteur d'opéra

Martial Singher est né à Oloron en 1904. A 23 ans il est repéré comme un baryton de talent et rentre au conservatoire de Paris. Il va sillonner les plus grandes salles d’Europe. Puis il fera carrière aux États-Unis. Il joue plus de 100 rôles.