Tarbes et Bizanos : rue Robert Agest pionnier du caravaning

Robert Agest et son épouse Marie Josèphe sont les fondateurs d’une entreprise florissante de caravanes et de camping-car. Avant tout le monde dès 1966 ils ont compris que ce mode de vacances et de tourisme connaîtrait un fort développement.

Rue robert agest à Bizanos © Radio France - Olivier Quero

57 ans plus tard l’entreprise est gérée par les enfants de Robert et Marie Josèphe, elle compte une trentaine de salariés et réalise plus de 20 millions de chiffres d’affaires