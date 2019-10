Philippe Vacheyroux pâtissier-boulanger à Boussac : créér son entreprise en Creuse.

Créer son entreprise en Creuse c'est facile

Philippe Vacheyroux pâtissier-boulanger à Boussac est heureux d'avoir choisi la Creuse à la fois pour le travail et sa vie d'homme.

Philippe encourage fortement les jeunes à venir s'installer en Creuse ; d'ailleurs on remarque qu'il y a de plus en plus de jeunes qui franchissent le pas. C'est une bonne nouvelle pour le département.