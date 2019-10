Sylvain Gengo Designer Boussac : Pourquoi s'installer en Creuse

Sylvain Gengo designer à Boussac donne quelques clés pour venir s'installer en Creuse

Jeune s'installer en Creuse ??? Oui c'est possible et on y est bien !

Privilèges : Le contact humain ; en Creuse il est de grande qualité ! Idéal pour créer son entreprise.

Et en matière de communication grâce aux bouches à oreilles il est possible de se constituer un réseau facilement.

La Creuse est non seulement belle mais en plus elle est profondément HUMAINE.

Vous aussi pouvez venir vous y installer comme Chef d'entreprise si ça vous tente !

Rencontre de Christopher Peuple pour France Bleu Creuse