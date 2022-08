Made in Lorraine

Reportage sur le savoir-faire lorrain et l'excellence de l'artisanat d'art dans toute la Lorraine en collaboration avec France Bleu Lorraine Nord.

Le savoir-faire lorrain et l’excellence de l’artisanat d’art dans toute la Lorraine mise en avant par France Bleu Lorraine : verrerie, cristallerie, céramique, ferronnerie, ébéniste,… Un savoir-faire différent à découvrir chaque jour ! Le Grand-Est compte actuellement plus de 2 500 entreprises et professionnels des métiers d’art dont plus de 1200 en Lorraine.