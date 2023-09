Le magazine de la chanson corse

Voici le tout premier numéro du Magazine de la chanson corse sur France Bleu RCFM, autour de la création musicale sur notre île à travers tous les genres (traditionnel, pop, rock, rap, electro…) et toutes les langues (corse, français, anglais…)

À retrouver dans ce premier numéro : le groupe Panzetta Paradise, la chanteuse ajaccienne Gabriella Cassidu, les groupes PlayOut, Mimoria Tramandata et Ozin, Arnaud Castelli alias Excelsior, ainsi que les groupes We See Hawks et Suarina.