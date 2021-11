Mare latinu : « Enquête sur un scandale d’État » à Marseille avec le Festival Arte Mare

Une avant-première pour la diaspora corse de Marseille et au delà Michelle Corrotti présidente d'Arte Mare:

"La vocation d’un festival de cinéma méditerranéen qui entre autre remet un prix Ulysse c’est de voyager. On voyage en accueillant chez nous des films du pourtour méditerranéen des réalisateurs des auteurs, lorsqu’il est possible pour nous faire le trajet en sens inverse et d’aller monter les films que nous avons tellement aimé c’est pour nous un grand plaisir. C’est un cinéma mythique l’Alhambra qui nous accueille en partenariat avec le journal La Provence, et puis c’est la générosité de Thierry de Peretti qui avait ouvert le festival 2021 avec son film tant attendu qui sera là lors de la projection en avant-première".

T.de Peretti a Arte Mare . - E.Timotei Arteluce Prod.

"Cette projection s’adresse à tous les cinéphiles marseillais mais peut-être d’abord aux corses de Marseille qui seront ravis j’en suis persuadé de rencontrer le réalisateur et de pouvoir discuter avec lui après le film. Par ce film Thierry de Peretti à l’air de s’éloigner de la Corse pour traiter d’un sujet qui fait voyager lui aussi, un sujet qui s’apparente aux films policiers, un peu noir, mais en réalité ce film a beaucoup à voir avec la Corse. C’est un film profond qui interroge et qui interroge en particulier le pouvoir et le politique. La projection à lieu à 20h ce mardi soir à l'Alhambra."

LE FILM « Enquête sur un scandale d’État »

Avec Pio Marmaï, Roscky Zem, Vincent Lindon… Adapté du livre témoignage L’Infiltré d’Hubert Avoine et Emmanuel Fansten journalistes à Libération, le film a été primé au prestigieux Festival International du Film de San Sebastián. Pour la première fois, Thierry de Peretti quitte sa terre de tournage, la Corse, et son travail avec nombre d’amateurs ; il ne quitte ni la tension dramatique ni la noirceur, captivante. Il précise : « Le regard que je peux porter sur le journalisme, les affaires, sur un scandale français est différent. J’ai l’impression que c’est un film d’un Corse, d’un insulaire sur une affaire française. C’est en tout cas ce qui sous-tend mon travail. » Sortie 9 février 2022.

