Mare latinu : Les stèles de Balchiria bien avant les statues de Filitosa

Le site de Balchiria près de Sartène a été redécouvert il y a trois ans, un dolmen y avait été signalé de façon approximative au XIXème siècle, l’équipe de l’archéologue Franck Leandri a pu dater plus précisément les deux statues, l’une d’entre elle représentant un très mystérieux personnage cornu

Balchiria des statues qui datent de 6000 ans

Les statues de Balchiria 3000 ans avant Filitosa.

La découverte de deux statues près de Sartène pourrait bien amener les archéologues à repenser la préhistoire de la Corse.

Franck Leandri est archéologue et directeur de la DRAC de CORSE, il dirige le chantier de fouille, il explique :

« Il y a trois ans une amie m’a signalé dans la région de Sartène l’existence d’un site sur lequel un dolmen avait été découvert au XIXème siècle, mais sans être localisé précisément. Cette information nous a permis d’identifier deux stèles très particulières, la première stèle est la plus simple elle est en forme de trapèze, mais n’est pas recouverte d’image ou gravure.

Une divinité ? Un personnage énigmatique !

« La seconde stèle est plus remarquable, estime Franck Leandri, elle présente un personnage cornu, on ne sait pas si c’est une divinité ou un personnage de pouvoir, ou un guerrier, les cornes qui sont proéminentes sont généralement des symboles d’autorité. Ce site on le date du quatrième millénaire avant jésus Christ ».

La stèle gravée mesure environ 1,20 m de haut sur 80 centimètre de largeur pour une épaisseur de 12 centimètres.

Qui était ce personnage portant des cornes. Et si la première image gravée en Corse était celle d’une femme ?

La représentation rappelle par bien des points ces statuettes de vénus au ventre rond qui remonte à la préhistoire la plus lointaine, mais laissons les chercheurs travailler qu’ils nous disent bientôt qui régnait à Balchiria il y a 6000 ans.

