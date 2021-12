Mare latinu : Une résidence d’écriture de scénarios de courts métrages Corse Tunisie

Le Centre National du Cinéma et de l’Image Tunisien en coopération avec Diffusion KVA en partenariat avec la Cinémathèque Tunisienne, ainsi que plusieurs partenaires organisent cette 1ère résidence d’écriture scénaristique Franco-Tunisienne dédiée à la fiction courte. en Tunisie puis sur le Territoire Corse. Cette résidence itinérante méditerranéenne est appelée « Courts Entre 2 Rives ».

Le Centre National du Cinéma et de l’Image en Tunisie (CNCI) et la DIFFUSION KVA ont pour objectif de créer une passerelle entre les deux rives de la Méditerranée pour favoriser les coproductions internationales dans le but de soutenir et promouvoir le court métrage explique Alix Ferraris organisateur des nuits méditerranéennes un festival du court métrage itinérant :

courts entre 2 rives avant le 15 janvier. - Diffusion KVA

Un seul scénario sera récompensé en Avril

"C’est un projet important dans le sens du développement en Méditerranée, une coopération avec la Tunisie. On a déjà une première résidence d’écriture scénaristique qui est Med In Scenario que l’on maîtrise depuis quelques années notamment grâce au Pôle courts-métrages de France Télévision. On retrouve là cette voie de développement entre deux rives en prenant trois projets tunisiens deux projets corse. Il y aura une première partie en Tunisie en février, puis en avril en Corse. Le but est de retenir 3 projets sur les 5 présélectionnés cela dans le cadre du festival du court métrage les Nuits Med à Biguglia et à Furiani. A ce moment on pourra retravailler sur l’écriture des trois scénarios dont deux tunisiens un corse et au final on n’en gardera qu’un qui sera récompensé lors du festival. L’objectif de « courts entre 2 rives » est d’apporter un accompagnement en écriture solide avec des porteurs de projets qui devront avoir déjà réalisé un premier court métrage. On espère que les thématiques soient avant tout méditerranéennes. On va découvrir les projets d’ici le 15 janvier date limite pour déposer les projets en Tunisie auprès du Centre National du Cinéma et de l’Image Tunisien, et pour la Corse auprès de Diffusion KVA que je représente."

Pour participer à cette sélection :

Les projets tunisiens : courtentre2rives.tunisie@gmail.com

Les projets corses : courtsentre2rives@lesnuitsmediterraneennes.com

Ou bien : s’inscrire directement ici.