"Ar studier" un werzenn eus Skrigneg gant Karen Tréguier

Klevet 'vo amañ ur ganaouenn brav kenañ a gont istor ur paotr yaouank partiet eus ar vro evit studiañ goude bezañ graet promesoù d'e vestrez da zont endro a-benn he eurejiñ, daoust he zud a fell dezho dimeziñ ar plac'h d'unan all.

Me a zo un den yaouank ha me n'on ket galant, me a oar skrivañ ha lenn gounit awalc'h arc'hant

Kanet 'vo gant Karen Tréguier emañ o chom e Plonevez ar Faou (29) a glask da gaout tonioù ha pozioù eus ar vro ne vez ket kanet alies. Setu perak he deus choazet da zibunañ deoc'h "Ar studier" a vez graet a-wechou "Son ar pelikan" pe "Me 'zo un den yaouank" anezhi.

Me a yelo da studiañ evit ur bloavezh pe daou pe an tri d'an hirañ

Selaouit "Ar studier" ar werzenn a-bezh gant Karen Tréguier amañ dindan :

Pa vin-me deuet d'an oad eus a 25 bloaz neuze me ez a eurejoù hep koñje ma c'herent

Pell zo e vez kanet ar ganaouenn romantell-se gant Karen, desket anezhi gant Annie Ebrel. Met dastumet eo bet homañ e bro Skrigneg e familh Marie-Laurence Fustec, kanerez kan-ha-diskan ha kanet e veze ivez gant Valentine Kolleter (1918-2018) eus Skrigneg.