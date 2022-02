"Bonom Bonfam, roit ho merc'h din", son ar goulenn-eured gant Loeiz Stervinou

Kavet 'vez un enrolladenn war roll koar eus ar ganaouenn 'vo klevet gant France Bleu Breizh Izel, bet graet e Gwengamp (22) e 1900 gant ar yezhour François Vallée (1860-1949). "Bonom Bonfam roit ho merc'h din", son ar goulenn-eured a zo unan eus ar sonen gentañ kanet gant Loeiz Stervinou, paotr eus Sant-Wazeg (29).

Bonom, bonfam, roit ho merc'h din-me, ne vo ket maleürus ganin

Labourer douar bio ha maer ar barrez-se er bloavezhioù 2000 a oa Loeiz. Ha krog eo da ganañ hanter-kant vloaz zo gant Solange Rumen he doa kelennet ar ganaouenn-mañ dezhañ. Solange a rene ur preti e Sant-Wazeg e-lec'h ma gane e-kerzh predoù.

Me 'aio d'ar park da labourat, he 'chom er gêr da luskellat

Ar wech kentañ en doa kanet Loeiz Stervinou en ur fest-noz asambles gant Solange Rumen 'oa e Sant-Wazeg just awalc'h en ostaleri Solange. Deuet eo hi a-benn da bediñ evit an abadenn-se ur strollad gwall-vrudet hiziv c'hoazh hag a vo lidet o 50 vloaz ar bloaz-mañ ganto : Sonerien du. Ne oa ket bras ar sal met leun-chouk ha birvidik ar vigouterien o kanañ, seniñ gitar ha c'hoari gant o loaioù !

Me 'aio ganti 'barzh ar salioù hag a lampo ganti da zañsal

Hogen ne veze ket desket Loeiz Stervinou gant Solange Rumen gavotenn nemetken met ivez traoù hengounel a veze kanet e-kerzh koanioù vras e-giz "Bonom Bonfam, roit ho merc'h din", a gont istor ur paotr a c'houlenn dorn ur plac'h ouzh he zud.