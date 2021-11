"An Dragoned", ur ganaouenn eus bro Pourlet gant Natacha Ar Gall

Klevet 'vo hiziv "An dragoned" gant Natacha Ar Gall a zo skolaerez, ur ganaouenn hengounel a livioù gwenedek diwar-benn paotred, deuet da bardon Kelven e parrez Gwern (56), da glask merc'hed a vro Pourlet .

"Milinerien ha dragoned daet d'hom bro ni da glask merc'hied, kar n'o bro yen ne gavaint ket"

Krog eo Natacha da ganañ ugent vloaz zo gant "Louerou Ruz" ha kanañ a ra dreist-holl asambles gant ur ganerez eus Sant-Yann-Brevele (56), Michel Pourchasse dibaoe 8 bloaz. Krouet eo bet ganti ha gant maouezed all "Barbouillouzes" ur strollad a gan liesvouezh, ha strollad "Lies" gant sonerien eus ar vro, skrivet ganto "Dait’ta ma mignoned", ar ganaouenn ofisiel ar Redadeg e 2020.

A orin eus Santez-Elen (56) eo Natacha ar Gall d'un tu, war ribl stêr an Intel etre Kervignag ha Lokoal-Mendon, ha d'an tu all eus bro Pourlet, e-lec'h ma vez kavet Plourae, Mêlann, Ar Gemene pe Bubri. He zad-kozh a zo eus Bubri a gane - he deus gouezet Natacha Ar Gall war-lerc'h - ha kavet he deus kaieroù leun a ganaouennoù skrivet gantañ e 1940-1941 'veze kanet anezho e filajoù hag a oa bet miret er mare-se. E-touez ar sonennoù-mañ 'oa bet kavet ivez tonioù ag An Oriant abalamour ma oa deuet tud eus ar vro-se d'ar maezioù betek Bubri e-pad ar brezel.

— "Ma mab na peus ket graet ar vad, lêraz ur plac'hig paour d'he zad" — "Ma mamm na ' meus ket hi lêret. Hi a faote dehi monet"

Natacha Ar Gall he deus choazet da reiñ deoc'h da glevet "An dragoned" a gaoz eus bro Pourlet, disket anezhi gant Elouan Ar Sauze a zo kelenour e skol sonerezh Pondi. Hag ouzhpenn-se 'veze kanet ar ganaouenn-mañ gant mamm-gozh David, gwaz da Natacha, hag a zo eus bro Pourlet ivez.