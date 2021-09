"Drap drap, ar vaouezig vihan" gant Natacha Ar Gal ha Michelle Pourchasse

Kroget 'vo ar c'houlzad nevez gant France Bleu Breizh Izel gant livioù yezh bro Gwened. Aet eo maout e Kan ar bobl 2021 gant div blac'h eus Mor-Bihan e rummad Kan da zañsal e Pondi (56) ar bloaz-mañ : Natacha Ar Gal ha Michelle Pourchasse.

Genidik eo Natacha Ar Gal eus Santez-Elen war bord stêr an Intel ha eus bro b/Pourlet ivez. Emañ o chom e Pleuwigner (56) hag he deus kanet un tammig gant strollad Loeroù ruz, 20 bloaz zo.

Dibaoe pell bremañ e kan Natacha gant Michelle Pourchasse a zo o chom e Sant-Yann-Brevele e bro Boio e-kichen Logunec'h (56). Kinniget oa bet gant an div skolaerez a-vicher un ton da zañsal, ul laridenn, evit an 48vet Kan ar bobl, ar c'hoñkour a zigouez pinvidigezh hengounel ar vro.

N'oa ket bet gallet ar bloaz-mañ aozañ an arvest dirak an holl na gant an danserien abalamour d'ar c'hleñved-red, met filmet oa bet an traoù. Kanet o deus an div vaouez daou vloaz zo dija un ton a boz "Mec'hed Pluneret" ha c'hoant he doa da grog e-barzh en-dro. Ha souzhet o doa bet bout degemeret : aet eo ar maout gante e rummad kan da zañsal ar wech-mañ !

"Drap drap, ar vaouezig vihan" a vez graet eus al laridenn-se, kinniget gant an div vaouez e Pondi. Un istor farsus a oa bet kanet gant Marsel Jaffré kostez Baod (56) hag a oa bet kempennet un tamm gant Natacha ha Michelle.

Muioc'h a didourioù a vez kavet war lec'hienn internet kan-ar-bobl.bzh