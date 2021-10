"Er monah ieuank a gouvant en Alre" gant Michelle Pourchasse

Klevet 'vo ur ganaouenn eus Bro boio e kreiz ar Mor-Bihan e lec'h ma kaver Begnen, Sant-Yann-Brevele, Logunec'h, Moustoer-logunec'h pe Sant-Aleustr. Dastum a ra ur gevredigezh 'vez graet "Kanerion bro Boio" anezhi, rimadelloù, kontadennoù ha kanaouennoù e brezhoneg ha divyezhek eus ar vro-se abaoe muioc'h 1987.

"Dait’ta ma mignoned" hag a zo kanaouenn ofisiel ar Redadeg e 2020 oa bet savet war un ton hengounel a vro Boio just awalc'h. Ha skrivet oa bet gant pozioù nevez a-vremañ gant ar strollad Lies. Michelle Pourchasse hag a zo o chom e Sant-Yann-Brevele a gemer perzh er strollad a 9 ganerez ha 5 soner-mañ (biniou, guitar, violoñs, tamboulin, treujeun gaol).

Desket he deus Michelle ar ganaouenn "Er monah ieuank a gouvant en Alre" gant Sidonie Le Roch, ur vaouez yac'h-bev ha gwall farsus a zek vloaz ha per ugent hag a gan bemdez abaoe 1937. Ganet eo e Gregam, labouret he deus en un ostaleri, e ti-feurmioù hag en un ti repos e Kolpoù. Dimezet d'ur mevel genidik eus Saint-Jean Brévelay, emañ o chom Sidonie Le Roche e Bignen.

Kontañ a ra "Er monah ieuank a gouvant en Alre" istor ur manac'h a zo o vont da welet ur vatezh hag a c'houlenn digantañ sikour anezhi en ur vont da c'horo he saout. Met n'eus ket c'hoarvezet an afer mat-tre. Ha promet en deus ar manac'h ne raio ket al lez d'ur plac'h biken !