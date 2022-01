"Gousperoù ar raned" gant Jean Herrou, diwar an ton koshañ anavezet er bed war an delenn

Sonerezh kozh gant ur werzenn gozh-Noe 'vo klevet hiziv gant France Bleu Breizh Izel. "Gousperoù ar raned" a zo marteze unan eus ar c'hanaouennoù brudetañ tennet eus Barzaz Breizh, dastumet ha skrivet gant Hersart Théodore de La Villemarqué e kreiz naontekvet kantved. An istor a gont un diviz etre un drouiz hag ur bugel sañset. Ha klevet 'vo ar marvailh-mañ gant Jean Herrou, ar c'haner eus Plouneour-Menez a 25 bloaz hag e vreur Mikael war an delenn.

"Gousperoù ar raned" tennet eus Barzaz Breizh : ar werzenn a-bezh Copier

Ar ganaouenn-mañ o oa an hini gentañ desket gant Jean Herrou d'an oad a 16 vloaz. Ha klevet e vez a-wechoù e beilhadegoù ne blij ket d'ar ganerien "Gousperoù ar raned" kanan abalamour m'eo kosoc'h an hini-mañ egeto !

Pozioù gant sterioù a bep seurt ha gwall gevrinus a zo bet dastumet er vro gant gwerz "Ar rannoù" a vez graet anezhi ivez. Ha ral a wech e veze komprenet tout ar c'homzoù gant ar ganerien zoken : a-wechoù e vez komzet eus an Ankou pe mod-all eus ur rannig, eus beleion pe eus soudarded, peotramant eus ar Werc'hez Vari pe nemet eus c'hoarioù.

Choazet en deus Jean Herrou da ginnig deoc'h un doare eus lez Menez Are e Aodoù an Arvor dastumet digant e Plougras (22) diwar un ton eus bro Gembre hag a zo an ton koshañ anavezet er bed danskrid evit an delenn, gant kalz a deknikoù ispisial.

Taol-mouez ar c'han hengounel Breizh a ya mat gant an delenn kordenn arem mod 15vet kantved a son Mikael warni. Hag ur gwir defi teknikel eo evit Jean ar c'haner ivez, pe evit c'hoari pe evit treuzkas kentel an drouized kozh gant ur ster a-zevri.

Krog eo Jean Herrou da seniñ war al leurenn gant Mikael e vreur 7 vloaz zo, goude bezañ labouret er gêr gant strollad familh Herrou-Mayor. E-penn kentañ e oa Jean o c'hoari gant an delenn met a-hed an amzer e ya kentoc'h gant ar c'han ha Mikael war an delenn hag an aozadur.

Gallout a reer mont pelloc'h gant Barzaz Breizh adalek an 28 a viz Genver en ur vont d'an diskouezadeg bras e Mirdi breizhek an departamant e Kemper betek fin ar bloaz-mañ.