Gwerz "Mers el-Kébir" kanet gant Jean Herrou ha Mikaël Herrou war an delenn

Ur werzenn nevez savet diwar-benn gwallreuz ar vombezadeg gant ar Royal Navy e Bro Aljeri e 1940, kanet gant Jean Herrou ha sonet war an delenn gant Mikaël e vreur.

Petra ' zo c'hoarvezet e Mers el-Kébir e miz Gouere 1940 ? Ar werzenn-mañ skrivet gant Jean Herrou - ur c'haner, telennour ha luder a 25 bloaz eus Menez Are - a zo un doare da reiñ enor d'e dad-kozh a oa war an talbenn e Bro Aljeri e-pad an eil brezel bed, ha d'an dud yaouank a driwec'h pe naontek vloaz 'oa bet lazhet eno- kalz a vretoned en o zouez.

D'an drivet deiz a viz Gouere 1940 e Mers el-Kébir e-barzh ar pors mor 'oa kuzhet un teñzor (Gwerz Mers el-Kébir)

"Gwerz Mers el-Kébir" a zo bet krouet diwar-benn tad-kozh Jean ha Mikaël, pa oa ar Saozon o klask distruj bigi morlu Bro C'hall, goude an arsav-brezel. 1295 soudard gall a zo marvet e Mers el-Kébir e-pad ar vombezadeg gant ar Royal Navy e 1940.

O dad kozh oa war an dachenn kartermestr fuzuilhaner (Gwerz Mers el-Kébir)

A-benn ar fin n'eo ket marv tad-kozh Jean e Mers el-Kébir hag en deus ket anavezet ar paotr yaouank anezhañ. Ne vez ket komzet kalz eus ar gwallreuz-se er familh met pouezhus eo an eñvor a zo chomet. Goude bezañ bet skrivet gant Jean Herrou eur gavotenn pell zo, en deus savet ar werzenn-mañ goulennet d'ober digant ur bagad evit ur c'hoñkour. Nullet oa bet ar c'henstrivadeg abalamour d'ar c'hovid, met miret ar ganaouenn !

Gant an Ankoù dilezet e vuhez savetet (Gwerz Mers el-Kébir)

Selaouit Mers el Kebir, ar werzenn a-bezh amañ dindan :

Daoust ma ne oa ket tad-kozh Jean evit kanañ, e vamm gozh a oa ur mouezh brav ganti koulskoude. Ganet eo bet ar c'haner yaouank a 25 vloaz da lâret eo en ur familh sabotierien koad deuet da vezañ oberourien telennoù, sonerien ha kanerien ivez. Hag emañ o chom e gerentiad e Plouneour-Menez (29) dibaoe un toullad kantvedoù.

Ma z'eo deoc'h c'hoant da gouiet piv ar ganouennen en deus savet 'zo tud yaouank eus ar c'hontre eus menezioù Are, e-lec'h ma 'vez tud alies o sevel sonerezh (Gwerz Mers el-Kébir)

Krouet eo bet n'eo ket pell zo ur strollad nevez gant Jean ha Mikaël Herrou, Herriwenn ec'h anv, gant Riwall Harjay paotr war ar mekanik electro ha Lenn Derreumaux a zo biniaouer.