"Gwerz paotr Lann-ar-Stêr" skrivet gant Antoine Le Fée

Ur werzenn fromus gwerz bet skrivet he fozioù hag he sonerezh gant ur paotr yaouank eus ar Mor-Bihan.

Pegen diaes eo buhez ar studierien a-wechoù ! Ret eo da Antoine Le Fée eus Lann-ar-Stêr (56) labourat en ur preti prim dibaoe bloavezhioù evit kaout bevañs ha lojañ e-kerzh e studioù war ar musikologiezh ha da c'houde war ar brezhoneg e Roazhon 2 er mare-mañ.

Tapet en deus Antoine priz ispisial ar grouidigezh e Pondi evit gourfenn Kan ar bobl e miz Ebrel ar bloaz-mañ gant ur werzenn a gont e istor, bet skrivet he fozioù hag he sonerezh gantañ.

Souezhet bras e dud hag e vamm da ouelañ en ur glevet Antoine o treiñ e galleg ar sonen-se. Skrivañ a ra ar paotr a 22 vloaz ur bochad traoù dibaoe pell met bec'h a zo warnañ gant ar skritur memestra.

Daoust ma skriv ar c'haner yaouank e fozioù war un tamm paper pe war e hezoug, ur paotr a sonerezh hengounel eo Antoine Le Fée a-benn ar fin. Ha setu perak ne vez ket skrivet morse muzik a vez krouet gantañ.

Aet eo ar maout gant Antoine Le Fée e Pondi e 2022 gant "Gwerz paotr Lann-ar-Stêr" a-drugarez d'ur vignonez dezhañ he deus kinniget dezhañ talañ ouzh an dae skrivañ ur sonen evit ar c'hoñkour-se. Sterenn Diridollou an hini eo, plac'h an Eurovision gant strollad Alvan hag Ahez !