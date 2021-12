"Jandarmed Sant-Yehann", ur sonen eus bro Boïo gant Natacha Ar Gall ha Michelle Pourchasse

E Begnen e departamant ar Mor-Bihan a zo ur gevredigezh anvet Kanerion Bro Boïo hag a zastum kanaouennoù abaoe 1987, Jean-Yves Guillard en he zouez a oa bet prezidant betek 2020.

Meur a dra eus ar terouer-se tro-war-dro Begnen (56), Sant-Yann-Brevele, Sant-Aleustr, Logunec'h ha Moustoer-logunec'h 'vez kanet hiziv an deiz asambles gant div ganerez eus ar vro : Michelle Pourchasse a zo o chom e Sant-Yann-Brevele ha Natacha ar Gall e Pleuwigner.

Choazet o deus Natacha Ar Gall ha Michelle Pourchasse reiñ deoc'h da glevet "Jandarmed sant Yehann", ur sonen fentus a gane Louis Jaffre e Talvern e Begnen e 1978 ha Henri Bernard - diouzh ur version all - e 1996 e Kerbiguet e Begnen, 'bet dastumet gant kevredigezh Kanerion Bro Boïo. Mesket ha kempennet oa bet an div c'hanaouenn-se gant Jean-Yves Guillard.

Kanet 'vez "Jandarmed sant Yehann" gant an div blac'h, e-stumm hanter-dro war un ton savet gant Véronique Bourjot a gemer perzh er strollad Loeroù ruz.

Me 'gomañs da redeg, me 'gouezh war en hent bras, me fri oe ket gwal hir, me kignas razh me fas ! (Jandarmed Sant-Yehann)