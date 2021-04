Kanaouenn "Marv ar big" savet gant Jean-Claude Talec

Petra 'vez graet gant kanaouennoù dastumet digant ar re gozh er vro ? Emaoc'h o vont da selaou un ton da vale lusket gant ar gimmick "Bombomber" ennañ, kanet gant Yves Cadic e Treogan (22) bet dastumet gant Jean-Claude Talec ar c'haner a orin eus Speied (29).

Kinniget en deus Jean-Claude da gentañ an ton da vale-se d'ar c'helc'h keltiek Speied evit lakaat an danserien mont e-barzh an dañs. War-lerc'h en deus lakaet Jean-Claude ar "Bombomber"-se war ur ganaouenn anvet "Marv ar big" en deus savet asambles gant e c'hamalad bras Erik Salaün.

Kanañ a rae Erik Salaün ar c'han ha diskan gant Erik Marchand e Pariz hag gant Jean-Claude Talec ivez. "Marv ar big" a zo ur chañson diwar-benn un istor gwir, trist ha farsus 'oa degouezhet da Jean-Claude. Un deiz he doa deuet ur big e-barzh e di, met torret 'oa bet he askell gant ar c'hi ha marvet ar big. Met n'oant ket kontant mod ebet ar piged all a oa deuet tro dro an ti !

Ha n'eo ket echu ar marvailh-se gant Jean-Claude Talec a zo kaner met kizeller koad ivez. Desket en deus al labour war ar c'hoad en Alre (56), ha da c'houde e skol Boulle e Pariz. Hag en deus labouret en atalieroù mirdi ar morlu e Pariz, ha bremañ er gêr e Sant-Hern (29).

Bloavezhioù zo e oa gwall glañv Erik Salaün. Ha Jean-Claude a oa oc'h ober ur skulterezh evel ul lapous - marteze ur big - he beg en douar ha n'oa ket kontant ar c'hizeller gant-se. Nebeut devezioù war-lerc'h deus bet Jean-Claude un taol pellgomz dezhañ : e c'hamalad Erik Salaün oa aet d'an aon. Marv ar big.

Kavet e vez an ton da vale "Bombomber" dastumet gant Jean-Claude Talec hag "Marv ar pig" war ar bladenn «Marvailhoù» embannet e 2011.