Kontadenn "Ar gannerez noz" e-kichen iliz Sant-Herbot gant Andrev Sezneg

Emañ o foetañ Andrev Sezneg betek ar Menez Du gant "Ar gannerez noz" bet klevet e galleg da gentañ hag a zo kontet deoc'h gantañ. Alies e-barzh ur gontadenn e weler doare un den a vez c'hoarvezet trubuilhoù dezhañ met bep taol memestra e teue a-benn d'en em dennañ, hervez ar c'honter a orin eus Plogoneg. Un tammig e-giz ar vuhez !

Kontadenn "Ar gannerez noz" en he fezh

Gant Kontadennoù "Ar gannerez noz" pe "An itronezed gwenn" e giz vez lâret e bro Frañs, e vez lakaet ar gaoz diwar-benn an dour evit lazhañ an tan, an houarn gant an trebe, hag ar c'hoad ivez. Ha chom a ra skoachet traoù kosoc'h marteze !

Mao, troc'her koad oa hennezh e Plonevez ar Faou hag eñ a laboure betek Brenniliz e lec'h m'emañ Yeun Elez, dor an ifern ! Enori e wreg a laboure er gêr hag e-giz ferourez koefoù ivez. Aet e oa-hi war-zu iliz Sant-Herbot da gas enni polotennoù amann evit profañ anezho d'ar sant a-benn kaout chañs evit al loened. Ha da c'houde e oa aet da walc'hiñ he rochedoù d'ar poull e-lec'h ma vo en em gavet gant ur vaouez dilhadoù gwenn ganti.

Lakaet eo bet Andrev Sezneg abred e pañsion ha pa oa bugel e blije dezhañ lenn kontadennoù e-giz "Ansel ha Gretel", met pas kement traoù diwar-benn Breizh. Ur mod e oa dezhañ memestra hunvreal ha kaout frankiz. War e leve e vo a-benn ur bloaz. Emañ o chom e Pont-'n-Abad e bro Vigoudenn.