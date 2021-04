Kontadenn "Ar gannerez noz" gant Andrev Sezneg : an diskoulm

Enori, gwreg Mao - troc'her koad a vicher - a oa aet d'ar poull e-kichen iliz Sant-Herbot e Plonevez ar Faou (29) evit gwalc'hiñ he rochedoù da loargann, goude bezañ bet profet amann d'ar Sant ganti. Hag he doa en em gavet duhont gant un estrañjourez, dilhadoù gwenn ganti hag homañ he doa kinniget da Enori gwalc'hiñ lod eus he dilhadoù.

Ha n'oa ket chomet Enori da ruzañ he botoù-koad hag a-dizh oa distroet d'ar gêr. Gwall estonet 'oa Mao o welet e wreg distro ken buan-se ! Sur awalc'h he doa gwelet ur vaouez villiget kaset gant an diaoul. Met penaos 'vo graet bremañ ganto evit diwall rak sord ar gannerez noz a teuio d'ar gêr ?

Emañ o kontañ Andrev Sezneg an istor spontus-mañ deomp. Ar c'honter eus ar vro Vigoudenn en doa graet studioù teknnik hag en doa labouret war an elektronik ha da c'houde en doa labouret e-giz stummer war ar brezhoneg. E-pad e vugaleaj en doa klevet kaozeal brezhoneg gant e dud a oa peizanted, met n'oa ket gouest da gomz tamm ebet d'ar mare-se !