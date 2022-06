Libertà, ur chañson eus Korsika gant Antoine Le Fée

Arr ganaouenn-mañ diwar-benn an endro skrivet e korsek zo deuet da vezañ un "tube" e tout ar skolioù e Breizh goude bezañ bet troet e brezhoneg.

Gant Antoine Le Fée, paotr a zaou vloaz warn-ugent, 'vo klevet hiziv ur ganaouenn bet krouet e Breizh ....hervez ar vretoned. Met luziet un tamm an traoù. Savet e oa bet "Liberta" e Korsika e fin ar bloavezhioù 70 gant Dumé Gambini asambles gant ur strollad a vugale anvet "E Cardelline", da lâret eo "Ar pabored" e korseg, o doa graet meur a sonadeg partout e bro C'hall.

Ha deuet da vezañ ar chañson-mañ ur gwir "tube" e skolioù Breizh abalamour ma oa bet troet e brezhoneg gant Yvon Etienne, animatour radio ha kaner eus Plouguerne (29) asambles gant ar skrivagner Goulc'han Kervella. Ganto e vez meneget enez Eusa er sonen-mañ ha deuet eo maout menez ar vro - ar mouflon ma 'peus c'hoant - da vezañ al lern hag ar gwenan. Poblekaet 'oa bet "Libertà" e skolioù breizh gant ar c'haner Jean-Luc Roudaut ouzphenn-se.

Ganet eo bet Antoine Le fée e Plañvour (56), maget en Henbont ha dreist-oll e Lann-ar-Stêr. Pa oa-eñ bihan e plije dezhañ kanañ ha en deus bet tro da enrollañ ur bladenn er skolaj gant ur raktres muzikel 'veze graet "Projet lyrics" anezhañ. Hag entanet 'oa bet gant "Libertà" pa oa nemet ur marmouz en ur zeskiñ ar sonen-mañ er skol vamm. Ha kresket en deus gant ar ganaouenn-mañ.

Rak bev c'hoazh "Libertà" hiziv an deiz : klevet en doa Antoine anezhi kanet gant ur boblad tud e-kerzh ur vanifestadeg warlene e miz Meurzh 2021 e Kemper evit souten lezenn Paul Molac diwar-benn ar c'helenn dre soubidigezh. Evit gwir, daoust ma eo "Liberta" ur pezh barzhoneg diwar-benn an endro dreist-holl hag an denelezh e vez kanet alies evit klemm a-enep gwask ar vro hag evit reiñ ar frankiz da pep hini da gomz e yezh.

Met paotr e vinvioù 'oa Antoine Le Fée da gentañ, gant ar gitar, ha deuet da vezañ talabarder war-lerc'h en ur seniñ er bagad Lann-ar-Stêr (56) pe Saozon-Sevigneg (35). Dlee bezañ kanet Bro gozh ma zadoù evit lañs ur c'hrogad rugbi e stad ar Rabine e Gwened met n'oa ket bet graet. Sot gant ar rugbi eo Antoine da lavaret gwir, evel Yvon Etienne !